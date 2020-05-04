"Вест Хэм" и "Борнмут" заинтересованы в Дефо

"Вест Хэм" и "Борнмут" готовы сойтись в битве за нападающего Джермейна Дефо, чей "Сандерленд" в минувший уикенд оформил вылет из Премьер-Лиги.

В марте Дефо впервые с 2013 года получил вызов в сборную Англии. Тогда же Джермейн заявил о своих амбициях поехать на Чемпионат Мира в России летом 2018 и одновременно признал, что для этого ему необходимо продолжать играть на уровне Премьер-Лиги.



14 голов Джермейна так и не уберегли "котов" от вылета в Чемпионшип, и теперь 34-летнему нападающему предстоит изучить варианты продолжения карьеры за пределами "Стадиона Света". По информации Sky Sports, интерес к ветерану уже проявили два его бывших клуба.



Сообщается, что в услугах Джермейна заинтересован "Вест Хэм", воспитанником которого он является. За четыре года у "молотобойцев" Дефо забил 41 гол, пока в январе 2004 не ушел в "Тоттенхэм".



Также у Джермейна может появиться возможность вернуться в "Борнмут", где он провел сезон 2000/01 на правах аренды, забивая в 10 матчах подряд. Всего Дефо, которому тогда было 18 лет, отличился 18 раз в 28 матчах за "вишенок".