Светская хроника за четверг

Алексис Санчес может сменить "Арсенал" на "Баварию". "Манчестер Юнайтед" договорился с Антуаном Гризманном и готовит предложение насчет Андреа Белотти. Диего Коста летом уедет в Китай. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес вступил в переговоры с "Баварией". (Bild)



Полузащитник "Барселоны" Арда Туран отверг интерес "Арсенала". (AS)



"Рома" заинтересовалась защитником "Арсенала" Начо Монреалем. (Transfermarketweb)



"Манчестер Юнайтед" действительно предлагал 72 миллиона фунтов за 18-летнего нападающего "Монако" Килиана Мбаппе, но получил отказ. (The Guardian)



Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн согласовал условия личного контракта с "Юнайтед", где он будет получать 280 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)



"Юнайтед" готов заплатить 64 млн. фунтов за нападающего "Торино" Андреа Белотти. (Daily Mail)



Принадлежащий "Манчестер Сити" Джо Харт — цель номер один главного тренера "Юнайтед" Жозе Моуриньо на замену своему голкиперу Давиду Де Хеа. (Daily Record)



В качестве замены Де Хеа "Юнайтед" желает видеть Джанлуиджи Доннарумму из "Милана" или Яна Облака из "Атлетико". (The Sun)



"Юнайтед" сделал запрос насчет полузащитника "Ромы" Раджы Наингголана, который прошлым летом отказался от перехода в "Челси". В качестве альтернатив бельгийцу "дьяволы" рассматривают Тони Крооса из "Реала" и Фабиньо из "Монако". (The Guardian)



Летом "Юнайтед" и "Ливерпуль" сойдутся в битве за полузащитника "Челси" Сеска Фабрегаса. (Daily Mail)



После двух неудачных попыток переманить полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо "Барселона" готова предпринять третью, предложив за бразильца 51 млн. фунтов. (Sport)



Нападающий "Челси" Диего Коста заключил предварительный контракт с "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и летом уедет в Китай. Испанец будет зарабатывать 600 тыс. фунтов в неделю, а компенсация "синим" составит 76 млн. фунтов. (Cadena Ser)



"Челси" открыт к продаже вингера Виллиана, в услугах которого заинтересован "Юнайтед". (Daily Express)



Защитник Андреас Кристенсен входит в планы тренера "Челси" Антонио Конте на следующий сезон. (Daily Mail)



Полузащитник "Аталанты" Франк Кесси отверг интерес "Челси" с "Юнайтед" и собирается перейти в "Милан". (Sport Italia)



Букмекеры считают "Сити" и "Тоттенхэм" наиболее вероятными направлениями для защитника Люка Шоу, если тот покинет "Юнайтед". (Manchester Evening News)



"Борнмут" близок к покупке нападающего "Сандерленда" Джермейна Дефо. (Daily Mail)



Голкипер "Вест Хэма" Адриан может уйти в "Малагу", "Депортиво" или "Реал Бетис". (Marca)



Другое



В случае расставания со своим главным тренером Клодом Пюэлем "Саутгемптон" пригласит на его место Марку Силву из "Халла". (Daily Mail)



Также виды на Силву имеют "Уотфорд" и "Вет Хэм". (The Telegraph)



Бывший тренер "Сити" Роберто Манчини может сместить Унаи Эмери во главе ПСЖ. (Don Balon)



Нападающий "Сити" Серхио Агуэро может пропустить остаток сезона из-за травмы. (Daily Star)



Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд требует повысить свою зарплату до 110 тыс. фунтов в неделю по новому контракту. (Daily Mail)



"Стоук" предложит своему капитану Райана Шаукроссу новый контракт. (The Telegraph)



Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли выделит своему тренеру Рафаэлю Бенитесу 70 млн. фунтов на летние трансферы. (The Telegraph)



Грядущим летом "Ливерпуль" сыграет в предсезонном турнире Кубок Ауди, другими участниками которого станут "Бавария", "Атлетико" и "Милан". (Liverpool Echo)



"Юнайтед" проведет товарищеский матч в Норвегии против "Валеренги" в рамках подготовки к сезону 2017/18. (Daily Mirror)



Владелец "Астон Виллы" Тони Ся отблагодарит болельщиков своего клуба за поддержку в этом сезоне, угостив их пивом или газировкой во время воскресного матча против "Брайтона". (Birmingham Mail)



Полузащитник "Халла" Дэвид Мейлер потратил пять часов, чтобы собрать автомобиль из конструктора Лего. (BBC)