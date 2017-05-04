Венгер был "очень, очень близок" к покупке Мбаппе

Килиан Мбаппе Наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что он был "очень, очень близок" к приобретению нападающего Килиана Мбаппе прошлым летом.

Впечатляющая игра Мбаппе в этом сезоне позволяет "Монако" просить за своего юниора аж 100 миллионов фунтов. Венгер уже говорил, что теперь трансфер Килиана вне финансовых возможностей "Арсенала".

Однако у Арсена была реальная возможность заполучить перспективного соотечественника прошлым летом за гораздо более приемлемые деньги. Как и в случае со многими другими талантами, Венгера не хватило чуть-чуть.

"Игрок подтвердит, что я побывал у него дома в прошлом году, стараясь заполучить его к нам. Его контракт подходил к концу, и "Монако" удалось сохранить его, хотя это решение было очень, очень натянутым".

"Однако я с пониманием отнесся к его решению остаться там, потому что там его воспитали", — цитирует Венгера Evening Standard.


Метки Арсенал, Венгер, Мбаппе, Монако

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. stepan-jam-boss 04.05.2017 10:48 # stepan-jam-boss
    Классика

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  2. red-devil-4ever 04.05.2017 10:45 # red-devil-4ever
    маразм крепчал

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  3. j-silver 04.05.2017 10:43 # j-silver
    старик не меняется

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  4. toledo 04.05.2017 10:35 # toledo
    старик продолжает собирать своим "чуть не хватило"

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  5. chebrec 04.05.2017 10:33 # chebrec
    Не факт что в арсенале бы так же играл

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  6. imf-tau 04.05.2017 10:30 # imf-tau
    Михайло опять троллит внегре.

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  7. hateciteh11 04.05.2017 10:21 # hateciteh11
    Мсье лучше не открывать тему "БЫЛИ БЛИЗКИ". Многие были близки, но не раскрывают это. Зачем ему этот позор?

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  8. fc-zenit 04.05.2017 10:11 # fc-zenit
    тренируй вечно венгре!

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  9. electric 04.05.2017 10:09 # electric
    ахахах
    охохох
    ухухух
    ихихих
    ехехех
    ыхыхых
    эхэхэх

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  10. kewell7 04.05.2017 10:08 # kewell7
    Лох в своём стиле. Зато у тебя есть Коклен или Айоби, например.

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  11. highbury 04.05.2017 10:05 # highbury
    Внатуре заколебался уже своими "если" и "почти". Вали нахер

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