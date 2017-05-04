Венгер был "очень, очень близок" к покупке Мбаппе

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что он был "очень, очень близок" к приобретению нападающего Килиана Мбаппе прошлым летом.

Впечатляющая игра Мбаппе в этом сезоне позволяет "Монако" просить за своего юниора аж 100 миллионов фунтов. Венгер уже говорил, что теперь трансфер Килиана вне финансовых возможностей "Арсенала".



Однако у Арсена была реальная возможность заполучить перспективного соотечественника прошлым летом за гораздо более приемлемые деньги. Как и в случае со многими другими талантами, Венгера не хватило чуть-чуть.



"Игрок подтвердит, что я побывал у него дома в прошлом году, стараясь заполучить его к нам. Его контракт подходил к концу, и "Монако" удалось сохранить его, хотя это решение было очень, очень натянутым".



"Однако я с пониманием отнесся к его решению остаться там, потому что там его воспитали", — цитирует Венгера Evening Standard.