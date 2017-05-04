Венгер был "очень, очень близок" к покупке Мбаппе
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что он был "очень, очень близок" к приобретению нападающего Килиана Мбаппе прошлым летом.
Впечатляющая игра Мбаппе в этом сезоне позволяет "Монако" просить за своего юниора аж 100 миллионов фунтов. Венгер уже говорил, что теперь трансфер Килиана вне финансовых возможностей "Арсенала".
Однако у Арсена была реальная возможность заполучить перспективного соотечественника прошлым летом за гораздо более приемлемые деньги. Как и в случае со многими другими талантами, Венгера не хватило чуть-чуть.
"Игрок подтвердит, что я побывал у него дома в прошлом году, стараясь заполучить его к нам. Его контракт подходил к концу, и "Монако" удалось сохранить его, хотя это решение было очень, очень натянутым".
"Однако я с пониманием отнесся к его решению остаться там, потому что там его воспитали", — цитирует Венгера Evening Standard.
04.05.2017 10:00
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маразм крепчал
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старик не меняется
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старик продолжает собирать своим "чуть не хватило"
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Не факт что в арсенале бы так же играл
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Михайло опять троллит внегре.
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Мсье лучше не открывать тему "БЫЛИ БЛИЗКИ". Многие были близки, но не раскрывают это. Зачем ему этот позор?
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тренируй вечно венгре!
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ахахах
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эхэхэх
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Лох в своём стиле. Зато у тебя есть Коклен или Айоби, например.
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Внатуре заколебался уже своими "если" и "почти". Вали нахер
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