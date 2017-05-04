Давид Луис "одержим" идеей выиграть Премьер-Лигу

Защитник "Челси" Давид Луис признался, что он "одержим" идеей впервые в своей карьере выиграть чемпионский титул Премьер-Лиги.

Проведя два сезона в ПСЖ, прошлым летом Давид неожиданно вернулся на "Стэмфорд Бридж". 30-летний бразилец великолепно освоился в схеме Антонио Конте 3-4-3 и принялся демонстрировать очень зрелый и надежный футбол, чего ему прежде явно не хватало.



В свой первый период в "Челси", с января 2011 по июнь 2014, Луису удалось выиграть Лигу Чемпионов и Лигу Европы, но только не титул Премьер-Лиги. И теперь Давид жаждет исправить это упущение.



"Я уже выиграл несколько трофеев с "Челси", сделав свой вклад в красивый период в истории клуба и обзаведясь множеством друзей. Затем я решил, что пора двигаться дальше, поэтому я ни о чем не жалею. Но в футболе многие вещи быстро меняются".



"Я всегда был одержим победой в Премьер-Лиге. Это одно из тяжелейших соревнований в мире. Мы упорно трудимся, чтобы это мечта исполнилась", — сообщил Луис FourFourTwo.



Также Луис, чья команда имеет шансы сделать "золотой дубль" в этом сезоне, ведь 27 мая играет в финале Кубка Англии против "Арсенала", поделился своими ощущениями от совместной работы с Антонио Конте.



"Он чрезвычайно скрупулезен. От него не укроется и малейшая деталь. Он тот, кто видит вещи, которые многие люди не замечают. Во время тренировок он создает ситуации, которые, как ему кажется, возникнут в предстоящих матчах — и это все определяет".



"Также он знает, как мотивировать нас, и он вселяет уверенность во всю команду. Все мы знаем, что он верит в нас, и одно из его лучших качеств — одинаковое отношение к каждому", — добавил Луис.