"Челси" и "Ливерпуль" интересуются Райаном Бертраном

"Челси" и "Ливерпуль" обдумывают приобретение левого защитника "Саутгемптона" и сборной Англии Райана Бертрана.

Несмотря на все уверения официальных лиц с "Сент Мэри", грядущим летом "святым" вряд ли удастся избежать очередной распродажи своих звезд. Например, в уходе защитника Виргила Ван Дейка нет практических никаких сомнений.



Daily Mirror считает, что уход 27-летнего Бертрана тоже очень вероятен. В этом сезоне Райан демонстрирует стабильную игру высокого уровня и по праву может считаться одним из лучших на своей позиции во всей Премьер-Лиге.



В числе претендентов на Бертрана называется "Ливерпуль", традиционно испытывающий особую слабость к игрокам "Саутгемптона". Левый фланг обороны — одна из наиболее проблемных позиций в команде Юргена Клоппа, и в данный момент здесь вынужден играть номинальный полузащитник Джеймс Милнер.



Кроме того, о возвращении Райана задумывается "Челси", откуда Райан ушел к "святым" сперва в аренду, а затем, два года назад, по постоянному трансферу. Сообщается, что тренер "синих" Антонио Конте желает расширить выбор фланговых игроков в преддверии нового сезона и возвращения в Лигу Чемпионов.