"Челси" и "Ливерпуль" интересуются Райаном Бертраном
"Челси" и "Ливерпуль" обдумывают приобретение левого защитника "Саутгемптона" и сборной Англии Райана Бертрана.
Несмотря на все уверения официальных лиц с "Сент Мэри", грядущим летом "святым" вряд ли удастся избежать очередной распродажи своих звезд. Например, в уходе защитника Виргила Ван Дейка нет практических никаких сомнений.
Daily Mirror считает, что уход 27-летнего Бертрана тоже очень вероятен. В этом сезоне Райан демонстрирует стабильную игру высокого уровня и по праву может считаться одним из лучших на своей позиции во всей Премьер-Лиге.
В числе претендентов на Бертрана называется "Ливерпуль", традиционно испытывающий особую слабость к игрокам "Саутгемптона". Левый фланг обороны — одна из наиболее проблемных позиций в команде Юргена Клоппа, и в данный момент здесь вынужден играть номинальный полузащитник Джеймс Милнер.
Кроме того, о возвращении Райана задумывается "Челси", откуда Райан ушел к "святым" сперва в аренду, а затем, два года назад, по постоянному трансферу. Сообщается, что тренер "синих" Антонио Конте желает расширить выбор фланговых игроков в преддверии нового сезона и возвращения в Лигу Чемпионов.
04.05.2017 08:00
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Всё это уже начинает надоедать... Давай те этого вернём, давайте того... Давай ещё Торреса вернём, он вроде забивает. Бред кароче.
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пенсы купят за 50 лямов. они всегда так делают
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Чмоуриньо такой Чмоуриньо , сколько звезд продал за бесценок , гори в аду , точнее в манчестерском крысятнике вечно
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сначала выкинули как пса, потом хотят приютить и усадить на скамью. А Бертран такой лох и с радостью захочет вернуться греть лавку. Ага))
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