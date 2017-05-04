"Арсенал" и "Тоттенхэм" хотят Сери

"Арсенал" и "Тоттенхэм" обозначили интерес к полузащитнику "Ниццы" и сборной Кот-д'Ивуара Жан-Мишелю Сери.

По информации The Guardian, скауты обеих клубов из Северного Лондона неоднократно просматривали 25-летнего Сери по ходу этого сезона. А на прошлой неделе представитель ивуарийца побывал в столице Англии, где провел неформальные переговоры с "канонирами" и "шпорами".



Однако Жан-Мишель не достанется кому-либо из представителей Премьер-Лиги без боя. Сери называется одной из приоритетных трансферных целей ПСЖ, победу над которым "Ницца" отпраздновала в минувший уикенд со счетом 3:1.



Также Жан-Мишеля, забившего шесть голов и отдавшего девять результативных передач в 31 матче Лиги 1 этого сезона, сватают в "Барселону", "Саутгемптон" и "Лестер".



Добавим, что контракт Сери предусматривает отступные в 40 миллионов евро (33 млн. фунтов), однако ожидается, что "Ницца" согласится отпустить свою звезду за гораздо меньшую сумму — порядка 20 млн. фунтов.



