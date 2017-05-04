Моуриньо бросает все силы на Лигу Европы и готов пожертвовать матчем с "Арсеналом"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо может предоставить отдых своим ведущим игрокам во время воскресного выезда к "Арсеналу" в рамках Премьер-Лиги ради более успешного выступления в Лиге Европы.

Прибыв в Испанию на первый матч 1/2 финала Лиги Европы против "Сельты", Моуриньо раскрыл все свои карты — этот турнир, победа в котором открывает дорогу в групповой этап Лиги Чемпионов, является абсолютным приоритетом для его команды на остаток сезона.



Жозе так сильно хочет выиграть Лигу Европы, что даже готов пожертвовать некоторыми из оставшихся матчей Премьер-Лиги — как поединком против "Кристал Пэлас" в заключительном туре, так и выездом на "Эмирейтс" в ближайшее воскресенье.



Настрой Моуриньо подкрепляет возвращение из лазарета Эрика Байи, Криса Смоллинга, Фила Джонса, Поля Погба и Хуана Маты — все пятеро готовы сыграть в Виго в четверг вечером. Если ситуация того потребует, то в матчах Премьер-Лиги Жозе может поберечь своих подопечных.



"Я знаю, что Лига Европы — единственный турнир, который "Манчестер Юнайтед", как клуб, еще не выигрывал. Было бы замечательно начертить круг до конца и сказать, что мы являемся клубом, который выигрывал каждое соревнование в мире футбола".



"Лига Европы — длинный турнир. Если команда участвует в полуфинале, то она играла на групповой стадии, трех стадиях плей-офф и много путешествовала. Поэтому, добираясь до финала, ты хочешь попасть в финал. Этого хочет "Сельта", этого хотим мы".



"Что касается Премьер-Лиги, думаю, для нас слишком поздно, потому что за последний месяц, апрель, мы сыграли девять матчей, включая семь в Премьер-Лиге. У нас было слишком много проблем, слишком много игроков отсутствовали. Некоторые наши игроки были вынуждены сыграть по 750-800 минут. И мы поплатились за это. Мы копили усталость, играя против свежих команд".



"В данный момент наши перспективы выглядят по-другому, что делает Лигу Европы еще важнее для нас, и хорошо, что некоторые игроки возвращаются в строй, это придает нам вариантов игры".



"Конечно, это зависит от результата, и в пятницу после матча мы заново проанализируем ситуацию, но если нам придется дать передышку игрокам в следующий уикенд, мы готовы сделать это", — цитирует Моуриньо Daily Mail.