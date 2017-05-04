Моуриньо бросает все силы на Лигу Европы и готов пожертвовать матчем с "Арсеналом"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо может предоставить отдых своим ведущим игрокам во время воскресного выезда к "Арсеналу" в рамках Премьер-Лиги ради более успешного выступления в Лиге Европы.

Прибыв в Испанию на первый матч 1/2 финала Лиги Европы против "Сельты", Моуриньо раскрыл все свои карты — этот турнир, победа в котором открывает дорогу в групповой этап Лиги Чемпионов, является абсолютным приоритетом для его команды на остаток сезона.

Жозе так сильно хочет выиграть Лигу Европы, что даже готов пожертвовать некоторыми из оставшихся матчей Премьер-Лиги — как поединком против "Кристал Пэлас" в заключительном туре, так и выездом на "Эмирейтс" в ближайшее воскресенье.

Настрой Моуриньо подкрепляет возвращение из лазарета Эрика Байи, Криса Смоллинга, Фила Джонса, Поля Погба и Хуана Маты — все пятеро готовы сыграть в Виго в четверг вечером. Если ситуация того потребует, то в матчах Премьер-Лиги Жозе может поберечь своих подопечных.

"Я знаю, что Лига Европы — единственный турнир, который "Манчестер Юнайтед", как клуб, еще не выигрывал. Было бы замечательно начертить круг до конца и сказать, что мы являемся клубом, который выигрывал каждое соревнование в мире футбола".

"Лига Европы — длинный турнир. Если команда участвует в полуфинале, то она играла на групповой стадии, трех стадиях плей-офф и много путешествовала. Поэтому, добираясь до финала, ты хочешь попасть в финал. Этого хочет "Сельта", этого хотим мы".

"Что касается Премьер-Лиги, думаю, для нас слишком поздно, потому что за последний месяц, апрель, мы сыграли девять матчей, включая семь в Премьер-Лиге. У нас было слишком много проблем, слишком много игроков отсутствовали. Некоторые наши игроки были вынуждены сыграть по 750-800 минут. И мы поплатились за это. Мы копили усталость, играя против свежих команд".

"В данный момент наши перспективы выглядят по-другому, что делает Лигу Европы еще важнее для нас, и хорошо, что некоторые игроки возвращаются в строй, это придает нам вариантов игры".

"Конечно, это зависит от результата, и в пятницу после матча мы заново проанализируем ситуацию, но если нам придется дать передышку игрокам в следующий уикенд, мы готовы сделать это", — цитирует Моуриньо Daily Mail.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2017 06:00

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Последние комментарии:




  1. stepan-jam-boss 04.05.2017 06:49 # stepan-jam-boss
    Что у Аякса что у Лиона проходной двор в обороне. Обе команды легкая жертва для Муриньи в финале. А вот с Сельтой сложнее. Самый опасный соперник из всех оставшихся.

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  2. cfc000000 04.05.2017 06:41 # cfc000000
    Дибала топ надо оформлять его, некуй держать бабки от продажи Оскара и Диего. Паоло Паоло Паоло

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  3. fc-zenit 04.05.2017 06:31 # fc-zenit
    Да Аякс их трахнет в финале ЛЕ.

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  4. meshuggah 04.05.2017 06:24 # meshuggah
    а как же "мы мащестер срансрайтед мы не можем себе этого позволить ккококо"

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  5. mrcredo 04.05.2017 06:23 # mrcredo
    Монако так то симпатичен был вчера, только вот яик не хватило с Юве бодаться))

    Мбаппе неплох, усиление любому клубу АПЛ.
    А вот это Бакайоко - говнецо! в мю или челсицо его.

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  6. mrcredo 04.05.2017 06:16 # mrcredo
    Ты, Седой, давай там не придумывай; слить не слить. Победи Арс, а уже потом сливай свои труды в ОлдТраффорд.

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  7. van-der-slav 04.05.2017 06:13 # van-der-slav
    Ну и правильно

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  8. akadam 04.05.2017 06:06 # akadam
    Моуриньо хочет сказать, что верхняя четверка уже сформировалась.

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  9. jerry-maguire 04.05.2017 06:02 # jerry-maguire
    Блин тяжело будет с Аяксом в финале.
    Эти молокососы не так уж и плохи.

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