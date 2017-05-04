Шоу не сыграет в остатке сезона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что защитник Люк Шоу пропустит остаток сезона и вернется на поле только летом.

После амнистии со стороны Моуриньо 21-летний англичанин успел провести только несколько матчей за клуб, после чего надорвал связки колена в воскресном поединке против "Суонси".



Сразу после игры, завершившейся вничью 1:1, Моуриньо намекнул, что Шоу, возможно, больше не появится на поле в текущем сезоне. Иначе, уточнил Жозе, он не понимает, как игрок мог попросить замену в самом начале матча.



Перед полуфиналом Лиги Европы с "Сельтой" португалец получил дополнительную информацию от врачей, убедившись: Шоу действительно получил серьезную травму и уже не сыграет в остатке кампании.



"Шоу заработал серьезную травму, и нам необходима еще одна проверка, прежде чем врачи решат, что делать дальше. Но могу с уверенностью сказать, что он выбыл до конца сезона", - цитирует Моуриньо BBC.