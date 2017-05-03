Эррера не видит себя капитаном МЮ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера заявил, что не видит себя капитаном "красных дьяволов", даже несмотря на поддержку болельщиков.

Как известно, действующий капитан МЮ Уэйн Руни может покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом, а контракт вице-капитана Майкла Кэррика истекает уже в конце нынешнего сезона.



На смену ветеранам поклонники "Юнайтед "активно продвигают кандидатуру Эрреру, тем более что испанец великолепно отыграл в больших матчах и довольно часто руководит действиями партнеров прямо на поле. Андер польщен таким отношением фанатов, но считает, что еще не заслужил капитанской повязки.



"Такие разговоры появляются по двум важным причинам: контракт Майкла Кэррика истекает в конце сезона, а будущее Уэйн Руни неизвестно практически никому".



"Для меня большой сюрприз, что фанаты поддерживают мою кандидатуру. Я очень благодарен им за это, но не думаю, что повязка достанется мне. Быть капитаном "Манчестер Юнайтед" - очень большая ответственность. Просто посмотрите на игроков, которые исполняли эту роль ранее, и сравните их статус с моим. Нужно уважать время и количество игр, проведенное за клуб".



"Кроме того, если в "Реале" и "Барселоне" капитаном является испанец, то логично, в "Манчестер Юнайтед" им должен быть англичанин. Я благодарен болельщикам и очень ценю их мнение, но предпочитаю не думать об этом", - цитирует Эрреру Onda Cero.