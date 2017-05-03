"Ливерпуль" переименует трибуну "Энфилда" в честь Далглиша

"Ливерпуль" увековечит память Кенни Далглиша, переименовав в честь своей легенды одну из трибун "Энфилда".

66-летний Далглиш связан с мерсисайдским клубом почти две трети своей жизни. Кенни забил 172 гола в 515 матчах за "красных", а затем в течение двух периодов поработал главным тренером.



В качестве тренера "Ливерпуля" шотландец восемь раз выигрывал чемпионат, трижды Европейский Кубок, дважды Кубок Англии, пять раз Кубок Лиги и однажды Суперкубок Европы.



В качества подарка на 40 лет с момента своего перехода из "Селтика" за 440 тысяч фунтов Далглиш получит очень щедрый подарок: трибуна "Сентенери", расположенная напротив Главной трибуны, будет переименована в честь Кенни.



Добавим, что Далглиш и по сей день принимает активное участие в жизни клуба, занимая должность неисполнительного директора.