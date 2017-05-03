"Ливерпуль" переименует трибуну "Энфилда" в честь Далглиша

Кенни Далглиш "Ливерпуль" увековечит память Кенни Далглиша, переименовав в честь своей легенды одну из трибун "Энфилда".

66-летний Далглиш связан с мерсисайдским клубом почти две трети своей жизни. Кенни забил 172 гола в 515 матчах за "красных", а затем в течение двух периодов поработал главным тренером.

В качестве тренера "Ливерпуля" шотландец восемь раз выигрывал чемпионат, трижды Европейский Кубок, дважды Кубок Англии, пять раз Кубок Лиги и однажды Суперкубок Европы.

В качества подарка на 40 лет с момента своего перехода из "Селтика" за 440 тысяч фунтов Далглиш получит очень щедрый подарок: трибуна "Сентенери", расположенная напротив Главной трибуны, будет переименована в честь Кенни.

Добавим, что Далглиш и по сей день принимает активное участие в жизни клуба, занимая должность неисполнительного директора.


Метки Далглиш, Ливерпуль, стадионы, Энфилд

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2017 21:00

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Последние комментарии:




  1. electric 03.05.2017 21:49 # electric
    ле
    ге
    нда

    (ответить)

  2. thegodfather 03.05.2017 21:38 # thegodfather
    в голос блять, ваще не уважают себя портовые. Итак в жопе, еще и так шкварятся.

    (ответить)

  3. melwood-lfc 03.05.2017 21:31 # melwood-lfc
    Далнфлеш

    (ответить)

  4. blackdreamer 03.05.2017 21:30 # blackdreamer
    обоссал всех глоров щелсей
    сидят без истории игроков лигенд
    сутулый и теритрах не в счет
    клуб шлюх и наёмников

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  5. alehandro009 03.05.2017 21:19 # alehandro009
    В качестве тренера выиграл 8 чемпионатов Англии? Мне показалось что ли?

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  6. moneymaker 03.05.2017 21:15 # moneymaker
    В то время, как мировые гранды строят новые арены, помойки вроде МЮ или Ливерпуля переименовывают свои части подзалупных сараев, лоол)

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  7. gameboy 03.05.2017 21:14 # gameboy
    чета ору

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  8. chev11 03.05.2017 21:09 # chev11
    Это чувак, который 100500 лямов вложил в хендерсона, даунинга и кэролла? Легенда. Памятник ему поставили уже?

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  9. mancunia-planet 03.05.2017 21:05 # mancunia-planet
    И какой то Далглиш выйграл больше великого Ч..си! Невероятно.

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  10. mancunia-planet 03.05.2017 21:02 # mancunia-planet
    Ливерпуль ,как всегда ,всё у всех копирует.

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