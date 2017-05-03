"Ливерпуль" переименует трибуну "Энфилда" в честь Далглиша
"Ливерпуль" увековечит память Кенни Далглиша, переименовав в честь своей легенды одну из трибун "Энфилда".
66-летний Далглиш связан с мерсисайдским клубом почти две трети своей жизни. Кенни забил 172 гола в 515 матчах за "красных", а затем в течение двух периодов поработал главным тренером.
В качестве тренера "Ливерпуля" шотландец восемь раз выигрывал чемпионат, трижды Европейский Кубок, дважды Кубок Англии, пять раз Кубок Лиги и однажды Суперкубок Европы.
В качества подарка на 40 лет с момента своего перехода из "Селтика" за 440 тысяч фунтов Далглиш получит очень щедрый подарок: трибуна "Сентенери", расположенная напротив Главной трибуны, будет переименована в честь Кенни.
Добавим, что Далглиш и по сей день принимает активное участие в жизни клуба, занимая должность неисполнительного директора.
03.05.2017 21:00
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Последние комментарии:
ле
ге
нда
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в голос блять, ваще не уважают себя портовые. Итак в жопе, еще и так шкварятся.
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Далнфлеш
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обоссал всех глоров щелсей
сидят без истории игроков лигенд
сутулый и теритрах не в счет
клуб шлюх и наёмников
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В качестве тренера выиграл 8 чемпионатов Англии? Мне показалось что ли?
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В то время, как мировые гранды строят новые арены, помойки вроде МЮ или Ливерпуля переименовывают свои части подзалупных сараев, лоол)
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чета ору
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Это чувак, который 100500 лямов вложил в хендерсона, даунинга и кэролла? Легенда. Памятник ему поставили уже?
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И какой то Далглиш выйграл больше великого Ч..си! Невероятно.
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Ливерпуль ,как всегда ,всё у всех копирует.
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