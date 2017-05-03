Калверт-Левин заключил новый контракт с "Эвертоном"

Доминик Калверт-Левин Талантливый нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин заключил мерсисайдским клубом новый контракт до июня 2022.

Доминик перебрался на "Гудисон Парк" лишь в августе прошлого года из своего родного "Шеффилд Юнайтед". Своего дебюта 20-летнему англичанину пришлось ждать до декабря, и сейчас на его счету уже 10 матчей за первую команду.

В марте против "Халла" Калверт-Левин даже отметился своим первым голом за "ирисок". Недавно в прессе появились слухи, что талантливым юниором заинтересовался "Арсенал", однако "Эвертон" смог связать будущее Доминика на длительный срок с помощью нового контракта.

"Я не ожидал, что все будет складываться так быстро, и я сыграю против команд, против которых сыграл. Я очень благодарен за это и работаю каждый день, чтобы стать лучше. Я учусь каждый день на тренировках и не могу просить о большем", — сообщил Калверт-Левин.


Метки Калверт-Левин, контракты, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2017 20:20

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 03.05.2017 20:46 # mancunia-planet
    Лучше контракт с Эвертоном, чем десять с Челси!
    народная поговорка премьершипа

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  2. fc-zenit 03.05.2017 20:36 # fc-zenit
    В помойку за сотню лямов фунтов перейдёт

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