Калверт-Левин заключил новый контракт с "Эвертоном"

Талантливый нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин заключил мерсисайдским клубом новый контракт до июня 2022.

Доминик перебрался на "Гудисон Парк" лишь в августе прошлого года из своего родного "Шеффилд Юнайтед". Своего дебюта 20-летнему англичанину пришлось ждать до декабря, и сейчас на его счету уже 10 матчей за первую команду.



В марте против "Халла" Калверт-Левин даже отметился своим первым голом за "ирисок". Недавно в прессе появились слухи, что талантливым юниором заинтересовался "Арсенал", однако "Эвертон" смог связать будущее Доминика на длительный срок с помощью нового контракта.



"Я не ожидал, что все будет складываться так быстро, и я сыграю против команд, против которых сыграл. Я очень благодарен за это и работаю каждый день, чтобы стать лучше. Я учусь каждый день на тренировках и не могу просить о большем", — сообщил Калверт-Левин.