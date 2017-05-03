Фабрегас не интересен "Ливерпулю"
Вопреки появившимся в прессе слухам, "Ливерпуль" не заинтересован в полузащитнике "Челси" Сеске Фабрегасе.
В этом сезоне экс-игрок "Арсенала" и "Барселоны" не имеет твердого места в стартовом составе команды Антонио Конте. Сейчас у Фабрегаса, в четверг отмечающего свое 30-летие, остается еще два полных года по контракту с "синими".
Казалось бы, грядущее лето представляется идеальным моментом для "Челси", чтобы выгодно продать испанца, и одним из главных претендентов на Сеска пресса называет как раз "Ливерпуль".
И хотя наставник "красных" Юрген Клопп действительно собирается укрепить центр поля своей команды, Фабрегас не значится в числе его трансферных целей, утверждает издание Liverpool Echo.
Сообщается, что приоритетной целью Клоппа остается Наби Кейта из "Лейпцига", однако в борьбе за гвинейца "Ливерпуль" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Баварии".
03.05.2017 20:00
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Последние комментарии:
такое дерьмище как Уэйналдум не хуже этого днаря... всякий мусор подбирает Хлопп. хрендерсон вообще не футболист, Джан армянин, Коутинью инвалид, Манэ негр, какое тут будущее?
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а кто это вообще?
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новость из разряда "Стоуку не интересен Месси"
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о6оссал паприкаша. красава
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Игрок уровня ЛЕ.В Мю его.
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После того, как купили Балотелли, не удивлюсь даже такой шняге.
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кому нужен этот старпёр?
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Сбитый лётчик Сеск, не нужен даже днищам вроде ЛфК, совсем скатился
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Не уровень порта, им подавай груич и виналдумов
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Нежный испанец. (с) Биг Сэм
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Наби Кейта шик, у нас будет свой Канте
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Там ошибка в заголовке
Фабрегасу не интересен Ливерпуль
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