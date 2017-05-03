Фабрегас не интересен "Ливерпулю"

Сеск Фабрегас Вопреки появившимся в прессе слухам, "Ливерпуль" не заинтересован в полузащитнике "Челси" Сеске Фабрегасе.

В этом сезоне экс-игрок "Арсенала" и "Барселоны" не имеет твердого места в стартовом составе команды Антонио Конте. Сейчас у Фабрегаса, в четверг отмечающего свое 30-летие, остается еще два полных года по контракту с "синими".

Казалось бы, грядущее лето представляется идеальным моментом для "Челси", чтобы выгодно продать испанца, и одним из главных претендентов на Сеска пресса называет как раз "Ливерпуль".

И хотя наставник "красных" Юрген Клопп действительно собирается укрепить центр поля своей команды, Фабрегас не значится в числе его трансферных целей, утверждает издание Liverpool Echo.

Сообщается, что приоритетной целью Клоппа остается Наби Кейта из "Лейпцига", однако в борьбе за гвинейца "Ливерпуль" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Баварии".


Метки Ливерпуль, Фабрегас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 678

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 03.05.2017 20:52 # mancunia-planet
    такое дерьмище как Уэйналдум не хуже этого днаря... всякий мусор подбирает Хлопп. хрендерсон вообще не футболист, Джан армянин, Коутинью инвалид, Манэ негр, какое тут будущее?

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  2. pistolero-lfc 03.05.2017 20:39 # pistolero-lfc
    а кто это вообще?

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  3. farot 03.05.2017 20:28 # farot
    новость из разряда "Стоуку не интересен Месси"

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  4. electric 03.05.2017 20:22 # electric
    о6оссал паприкаша. красава

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  5. skychnie-oboi 03.05.2017 20:19 # skychnie-oboi
    Игрок уровня ЛЕ.В Мю его.

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  6. sausage 03.05.2017 20:18 # sausage
    После того, как купили Балотелли, не удивлюсь даже такой шняге.

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  7. scouser-punk 03.05.2017 20:18 # scouser-punk
    кому нужен этот старпёр?

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  8. raimbek1 03.05.2017 20:13 # raimbek1
    Сбитый лётчик Сеск, не нужен даже днищам вроде ЛфК, совсем скатился

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  9. hazarchik 03.05.2017 20:08 # hazarchik
    Не уровень порта, им подавай груич и виналдумов

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  10. akadam 03.05.2017 20:07 # akadam
    Нежный испанец. (с) Биг Сэм

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  11. suarezov 03.05.2017 20:03 # suarezov
    Наби Кейта шик, у нас будет свой Канте

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  12. chelsea-69 03.05.2017 20:01 # chelsea-69
    Там ошибка в заголовке
    Фабрегасу не интересен Ливерпуль

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