Фабрегас не интересен "Ливерпулю"

Вопреки появившимся в прессе слухам, "Ливерпуль" не заинтересован в полузащитнике "Челси" Сеске Фабрегасе.

В этом сезоне экс-игрок "Арсенала" и "Барселоны" не имеет твердого места в стартовом составе команды Антонио Конте. Сейчас у Фабрегаса, в четверг отмечающего свое 30-летие, остается еще два полных года по контракту с "синими".



Казалось бы, грядущее лето представляется идеальным моментом для "Челси", чтобы выгодно продать испанца, и одним из главных претендентов на Сеска пресса называет как раз "Ливерпуль".



И хотя наставник "красных" Юрген Клопп действительно собирается укрепить центр поля своей команды, Фабрегас не значится в числе его трансферных целей, утверждает издание Liverpool Echo.



Сообщается, что приоритетной целью Клоппа остается Наби Кейта из "Лейпцига", однако в борьбе за гвинейца "Ливерпуль" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Баварии".