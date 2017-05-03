Венгер: "Я ненавижу себя, когда проигрываю"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не принимает близко к сердцу призывы покинуть свой пост и даже испытывает отвращение к самому себе, когда проигрывает.

После того, как "канониры" с треском вылетели из Лиги Чемпионов и опустились за пределы топ-4 Премьер-Лиги, массовые протесты фанатов против Венгера стали неотъемлемым атрибутом каждого матча лондонцев.



Однако Арсен, чей контракт по-прежнему истекает в конце этого сезона, уверен, что источником недовольства фанатов являются плохие результаты, а вовсе не его персона.



"Как и любой другой, я предпочитаю, чтобы меня любили, а не ненавидели, но мне по силам дистанцироваться от этого. В то же время я знаю, что критика не обращена персонально ко мне. Критика вызвана тем фактом, что тренер не выигрывает матчи. Фанаты хотят побеждать, и я способен обеспечить это".



"Я не воспринимаю критику слишком лично. На самом деле я ненавижу себя — как тренера — больше, чем кого-либо, когда не выигрываю матчи. Я совершенно не умею проигрывать", — сообщил Венгер норвежскому телеканалу TV2.