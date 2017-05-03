Роберто Карлос: "Алли готов к переходу в "Реал"

Деле Алли Бывший защитник "Реала" Роберто Карлос уверен, что плеймейкер "Тоттенхэма" Деле Алли достаточно хорош для перехода в мадридский клуб.

В этом сезоне 21-летний Алли вышел на еще более высокий уровень игры, забив уже 17 мячей в рамках Премьер-Лиги. В награду за прогресс Деле получил приз лучшему Молодому Игроку по версии PFA.

По мнению Карлоса, отыгравшего за "Реал" больше 10 лет, Алли уже созрел для перехода в мадридский клуб и не затеряется среди россыпи звезд на "Сантьяго Бернабеу".

"Я видел несколько матчей "Тоттенхэма" в этом сезоне, и Алли понравился мне своей игрой. Вопросы по трансферам стоит адресовать (президенту "Реала") Флорентино Пересу, но, думаю, да, мы могли бы его подписать. Алли достаточно хорош для "Реала", - цитирует Карлоса The Sun.



Метки Алли, Реал, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 03.05.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. akadam 03.05.2017 19:15 # akadam
    "Тоттенхэм" сам становится одним из лучших евроклубов, надо сохранять это развитие, но для этого Леви должен раскошелиться на зарплаты.

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  2. beowolf2009 03.05.2017 19:06 # beowolf2009
    Кроме Реала больше команд нет?) С чего многие решили, что Реал - это типа вершина всего. Это ведь не так. Тотти, например, всю жизнь в Роме и прекрасно себя ощущает. А скольких Реал просто разжевал и выплюнул в средние команды, а ведь туда переходят все прям сплошь "талантливые" и "одаренные" со всех сторон.

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  3. gidro-met 03.05.2017 18:49 # gidro-met
    в Арсенал вряд ли отпустят, у Сити и Мю уже хватает топовых полузащей. Челси он в схеме не нужен такой.
    Остаётся лишь варик с Ливерпулем.

    На место Лалланы.

    )

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  4. didier-11 03.05.2017 18:41 # didier-11
    Дело времени когда мы его заберём заберём

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  5. chebrec 03.05.2017 18:33 # chebrec
    Летом скупят али ериксена харю кейна и петушиный клуб вернется на свое законное место в середине таблицы

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  6. al-faarabi 03.05.2017 18:32 # al-faarabi
    алли должен остаться в англии, и перейти в более крупный клуб, чем тоттенхэм

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  7. liverfun 03.05.2017 18:21 # liverfun
    пора уже апл ссать на эту недолигу и переманивать всех звезд к себе, а не отдавать

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  8. arsenal-win 03.05.2017 18:13 # arsenal-win
    Вместо кого??? на скамейку только!

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