Роберто Карлос: "Алли готов к переходу в "Реал"
Бывший защитник "Реала" Роберто Карлос уверен, что плеймейкер "Тоттенхэма" Деле Алли достаточно хорош для перехода в мадридский клуб.
В этом сезоне 21-летний Алли вышел на еще более высокий уровень игры, забив уже 17 мячей в рамках Премьер-Лиги. В награду за прогресс Деле получил приз лучшему Молодому Игроку по версии PFA.
По мнению Карлоса, отыгравшего за "Реал" больше 10 лет, Алли уже созрел для перехода в мадридский клуб и не затеряется среди россыпи звезд на "Сантьяго Бернабеу".
"Я видел несколько матчей "Тоттенхэма" в этом сезоне, и Алли понравился мне своей игрой. Вопросы по трансферам стоит адресовать (президенту "Реала") Флорентино Пересу, но, думаю, да, мы могли бы его подписать. Алли достаточно хорош для "Реала", - цитирует Карлоса The Sun.
03.05.2017 18:00
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Последние комментарии:
"Тоттенхэм" сам становится одним из лучших евроклубов, надо сохранять это развитие, но для этого Леви должен раскошелиться на зарплаты.
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Кроме Реала больше команд нет?) С чего многие решили, что Реал - это типа вершина всего. Это ведь не так. Тотти, например, всю жизнь в Роме и прекрасно себя ощущает. А скольких Реал просто разжевал и выплюнул в средние команды, а ведь туда переходят все прям сплошь "талантливые" и "одаренные" со всех сторон.
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в Арсенал вряд ли отпустят, у Сити и Мю уже хватает топовых полузащей. Челси он в схеме не нужен такой.
Остаётся лишь варик с Ливерпулем.
На место Лалланы.
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Дело времени когда мы его заберём заберём
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Летом скупят али ериксена харю кейна и петушиный клуб вернется на свое законное место в середине таблицы
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алли должен остаться в англии, и перейти в более крупный клуб, чем тоттенхэм
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пора уже апл ссать на эту недолигу и переманивать всех звезд к себе, а не отдавать
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Вместо кого??? на скамейку только!
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