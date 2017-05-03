Роберто Карлос: "Алли готов к переходу в "Реал"

Бывший защитник "Реала" Роберто Карлос уверен, что плеймейкер "Тоттенхэма" Деле Алли достаточно хорош для перехода в мадридский клуб.

В этом сезоне 21-летний Алли вышел на еще более высокий уровень игры, забив уже 17 мячей в рамках Премьер-Лиги. В награду за прогресс Деле получил приз лучшему Молодому Игроку по версии PFA.



По мнению Карлоса, отыгравшего за "Реал" больше 10 лет, Алли уже созрел для перехода в мадридский клуб и не затеряется среди россыпи звезд на "Сантьяго Бернабеу".



"Я видел несколько матчей "Тоттенхэма" в этом сезоне, и Алли понравился мне своей игрой. Вопросы по трансферам стоит адресовать (президенту "Реала") Флорентино Пересу, но, думаю, да, мы могли бы его подписать. Алли достаточно хорош для "Реала", - цитирует Карлоса The Sun.