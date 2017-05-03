Байи, Джонс, Смоллинг и Погба приступили к тренировкам

Защитники Эрик Байи, Фил Джонс и Крис Смоллинг, а также полузащитник Поль Погба тренировались в общей группе "Манчестер Юнайтед" в преддверии выезда к "Сельте" в рамках первого матча 1/2 финала Лиги Европы.

Напомним, Джонс и Смоллинг находятся вне игры с последнего международного перерыва. В преддверии товарищеского матча сборной Англии против Германии в марте Крис на тренировке травмировал Фила, а затем травмировался сам.



Что касается Байи, то он подвернул лодыжку в матче против "Суонси" в минувшее воскресенье (1:1). Погба же пропустил два последних поединка из-за мышечного ушиба.



Как сообщает Sky Sports, в среду все четверо тренировались с полной нагрузкой, что оставляет им хорошие шансы помочь обескровленному "Юнайтед" в матче в Виго в четверг вечером.



Также нельзя не напомнить о недавнем выздоровлении полузащитника Хуана Маты. Он уже был в заявке "красных дьяволов" на матч против "Суонси" и, как ожидается, до выезда на родину успеет набрать оптимальные кондиции.