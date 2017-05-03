Байи, Джонс, Смоллинг и Погба приступили к тренировкам

Эрик Байи и Поль Погба Защитники Эрик Байи, Фил Джонс и Крис Смоллинг, а также полузащитник Поль Погба тренировались в общей группе "Манчестер Юнайтед" в преддверии выезда к "Сельте" в рамках первого матча 1/2 финала Лиги Европы.

Напомним, Джонс и Смоллинг находятся вне игры с последнего международного перерыва. В преддверии товарищеского матча сборной Англии против Германии в марте Крис на тренировке травмировал Фила, а затем травмировался сам.

Что касается Байи, то он подвернул лодыжку в матче против "Суонси" в минувшее воскресенье (1:1). Погба же пропустил два последних поединка из-за мышечного ушиба.

Как сообщает Sky Sports, в среду все четверо тренировались с полной нагрузкой, что оставляет им хорошие шансы помочь обескровленному "Юнайтед" в матче в Виго в четверг вечером.

Также нельзя не напомнить о недавнем выздоровлении полузащитника Хуана Маты. Он уже был в заявке "красных дьяволов" на матч против "Суонси" и, как ожидается, до выезда на родину успеет набрать оптимальные кондиции.


Метки Байи, Джонс, Манчестер Юнайтед, Погба, Смоллинг, травмы

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2017 17:00

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 03.05.2017 17:29 # pistolero-lfc
    как будто есть какой-то толк от тренировок маура. век живи, век тренируй, ссаный автобус один хуй

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  2. highbury 03.05.2017 17:18 # highbury
    Где-то плачет один венгер

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  3. didier-11 03.05.2017 17:05 # didier-11
    Похуй

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  4. mancunia-planet 03.05.2017 17:04 # mancunia-planet
    Рио тоже готов выйти в четверг, покажет класс всяким каличам типа Джонса и Смолла. да и пенсам нассыт в очи черные, очи жгучие от мочи пахучие!

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