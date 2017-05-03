Байи, Джонс, Смоллинг и Погба приступили к тренировкам
Защитники Эрик Байи, Фил Джонс и Крис Смоллинг, а также полузащитник Поль Погба тренировались в общей группе "Манчестер Юнайтед" в преддверии выезда к "Сельте" в рамках первого матча 1/2 финала Лиги Европы.
Напомним, Джонс и Смоллинг находятся вне игры с последнего международного перерыва. В преддверии товарищеского матча сборной Англии против Германии в марте Крис на тренировке травмировал Фила, а затем травмировался сам.
Что касается Байи, то он подвернул лодыжку в матче против "Суонси" в минувшее воскресенье (1:1). Погба же пропустил два последних поединка из-за мышечного ушиба.
Как сообщает Sky Sports, в среду все четверо тренировались с полной нагрузкой, что оставляет им хорошие шансы помочь обескровленному "Юнайтед" в матче в Виго в четверг вечером.
Также нельзя не напомнить о недавнем выздоровлении полузащитника Хуана Маты. Он уже был в заявке "красных дьяволов" на матч против "Суонси" и, как ожидается, до выезда на родину успеет набрать оптимальные кондиции.
03.05.2017 17:00
Просмотров: 557
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
как будто есть какой-то толк от тренировок маура. век живи, век тренируй, ссаный автобус один хуй
(ответить)
Где-то плачет один венгер
(ответить)
Похуй
(ответить)
Рио тоже готов выйти в четверг, покажет класс всяким каличам типа Джонса и Смолла. да и пенсам нассыт в очи черные, очи жгучие от мочи пахучие!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий