Клемент продолжит работу в "Суонси" – даже в Чемпионшипе

Главный тренер "Суонси" Пол Клемент останется в валлийском клубе, независимо от итогов сезона.

Добившись лишь ничьи 1:1 в гостевом матче против "Манчестер Юнайтед", "лебеди" не сумели догнать "Халл" и прямо сейчас отстают на два очка от безопасной зоны за три тура до финиша сезона.



Как сообщает Sky Sports, независимо от итогового положения владельцы "Суонси" хотят продлить сотрудничество с Клементом. Американских боссов клуба впечатлила работа Пола, который перебрался на "Либерти" по ходу кампании.



По информации источника, на такой шаг американских инвесторов подталкивает тренерская чехарда в клубе за несколько последних лет. Только в этом сезоне командой руководили три тренера – Франческо Гвидолин, Боб Брэдли и, собственно, Клемент.