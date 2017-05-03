Клемент продолжит работу в "Суонси" – даже в Чемпионшипе
Главный тренер "Суонси" Пол Клемент останется в валлийском клубе, независимо от итогов сезона.
Добившись лишь ничьи 1:1 в гостевом матче против "Манчестер Юнайтед", "лебеди" не сумели догнать "Халл" и прямо сейчас отстают на два очка от безопасной зоны за три тура до финиша сезона.
Как сообщает Sky Sports, независимо от итогового положения владельцы "Суонси" хотят продлить сотрудничество с Клементом. Американских боссов клуба впечатлила работа Пола, который перебрался на "Либерти" по ходу кампании.
По информации источника, на такой шаг американских инвесторов подталкивает тренерская чехарда в клубе за несколько последних лет. Только в этом сезоне командой руководили три тренера – Франческо Гвидолин, Боб Брэдли и, собственно, Клемент.
03.05.2017 16:00
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А че типа такой ТОП что мог уйти ?
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