Бегиристайн поехал просматривать Менди
Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн отправился просматривать левого защитника "Монако" Бенжамена Менди.
Только на прошлой неделе рулевой "горожан" Пеп Гвардиола намекнул, что планирует обновить фланги защиты. Несколько дней спустя в прессе появилась информация, что "Сити" уже вышел на контакт с Кайлом Уолкером из "Тоттенхэма".
На противоположную левую бровку клуб с "Этихад" тоже определился с кандидатурой. Как сообщает Daily Mail, своей приоритетной целью "Сити" сделал 22-летнего Менди.
Более того, сегодня на матче Лиги Чемпионов против "Ювентуса" будет присутствовать спортивный директор "горожан" Чики Бегиристайн. С учетом того, что "Монако" уже нашел замену для Менди в лице бразильца Жорже, у "Сити" есть все шансы заполучить игрока.
03.05.2017 15:00
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