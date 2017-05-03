"Челси" готов отправить Зума в аренду

Курт Зума "Челси" собирается отправить защитника Курта Зума в аренду на будущий сезон, расчистив место под покупку Виргила Ван Дейка из "Саутгемптона".

Несмотря на то, что "синие" лидируют в Премьер-Лиге и добрались до финала Кубка Англии, главный тренер Антонио Конте планирует внести изменения в обороне своей команды, потратившись на 25-летнего Ван Дейка.

Как сообщает The Telegraph, "Саутгемптон" может запросить за свою звезду порядка 50 миллионов фунтов, а в борьбу за игрока вмешаются "Ливерпуль" и "Арсенал". Тем не менее, "Челси" не отпугивает конкуренция и ценник на Виргила: "синие" уверены, что сделка будет осуществлена.

В случае приобретения Ван Дейка место в основном ростере "Челси" рискует лишиться Зума. Француз, восстановившийся от жуткой травмы колена, не получает стабильную практику после возвращения на поле и теперь будет отдан в аренду.



Метки Зума, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 03.05.2017 14:00

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  1. supergogi 03.05.2017 14:11 # supergogi
    да сколько можно форсить это дно? таланта ноль, харизмы нет, цвет кожи не белый, остановитесь, хватит. игрок ни о чём, а вы Зума, Зума.

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  2. gio 03.05.2017 14:10 # gio
    он еще порвет всем пуканы, когда был здоров в лиге равных ему не было дефов, в 20 лет, теперь после травмы неуверенность временная у него, пройдет к след сезону

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  3. pistolero-lfc 03.05.2017 14:06 # pistolero-lfc
    Зума топ говорили пенсы.
    Зума обезьяна говорили нормальные люди.

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  4. trivium 03.05.2017 14:04 # trivium
    В ЛФК эту обезьяну

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