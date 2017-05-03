"Челси" готов отправить Зума в аренду

"Челси" собирается отправить защитника Курта Зума в аренду на будущий сезон, расчистив место под покупку Виргила Ван Дейка из "Саутгемптона".

Несмотря на то, что "синие" лидируют в Премьер-Лиге и добрались до финала Кубка Англии, главный тренер Антонио Конте планирует внести изменения в обороне своей команды, потратившись на 25-летнего Ван Дейка.



Как сообщает The Telegraph, "Саутгемптон" может запросить за свою звезду порядка 50 миллионов фунтов, а в борьбу за игрока вмешаются "Ливерпуль" и "Арсенал". Тем не менее, "Челси" не отпугивает конкуренция и ценник на Виргила: "синие" уверены, что сделка будет осуществлена.



В случае приобретения Ван Дейка место в основном ростере "Челси" рискует лишиться Зума. Француз, восстановившийся от жуткой травмы колена, не получает стабильную практику после возвращения на поле и теперь будет отдан в аренду.