"Челси" готов отправить Зума в аренду
"Челси" собирается отправить защитника Курта Зума в аренду на будущий сезон, расчистив место под покупку Виргила Ван Дейка из "Саутгемптона".
Несмотря на то, что "синие" лидируют в Премьер-Лиге и добрались до финала Кубка Англии, главный тренер Антонио Конте планирует внести изменения в обороне своей команды, потратившись на 25-летнего Ван Дейка.
Как сообщает The Telegraph, "Саутгемптон" может запросить за свою звезду порядка 50 миллионов фунтов, а в борьбу за игрока вмешаются "Ливерпуль" и "Арсенал". Тем не менее, "Челси" не отпугивает конкуренция и ценник на Виргила: "синие" уверены, что сделка будет осуществлена.
В случае приобретения Ван Дейка место в основном ростере "Челси" рискует лишиться Зума. Француз, восстановившийся от жуткой травмы колена, не получает стабильную практику после возвращения на поле и теперь будет отдан в аренду.
03.05.2017 14:00
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Последние комментарии:
да сколько можно форсить это дно? таланта ноль, харизмы нет, цвет кожи не белый, остановитесь, хватит. игрок ни о чём, а вы Зума, Зума.
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он еще порвет всем пуканы, когда был здоров в лиге равных ему не было дефов, в 20 лет, теперь после травмы неуверенность временная у него, пройдет к след сезону
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Зума топ говорили пенсы.
Зума обезьяна говорили нормальные люди.
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В ЛФК эту обезьяну
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