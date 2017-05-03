Оливье Жиру планирует остаться в "Арсенале"

Агент нападающего Оливье Жиру заявил, что его клиент связывает свое будущее с "Арсеналом" и совершенно не помышляет об уходе из клуба.

В прошлом месяце авторитетное издание Sky Sports сообщило, что "Марсель" избрал 30-летнего Жиру своей трансферной целью номер один на лето. Также Оливье сватают в "Лион", "Интер" и "Наполи".



Однако агент Мишель Мануэло исключает уход своего клиента из "Арсенала" грядущим летом, уверяя, что "канониры" тоже не заинтересованы в расставании с Жиру.



"Ходили разговоры, что Оливье контактирует с Руди Гарсией (главным тренером "Марселя"). Но я уже говорил, что это неправда".



"Когда будущее Арсена Венгера прояснится, мы зададим себе некоторые вопросы. Мы подумаем, что возможно, а что — нет".



"Я лишь сегодня общался с Оливье, и мы не обсуждали другие проекты. Убежден, когда ты выступаешь на этом уровне, в первую очередь ты должен думать о своем клубе. Мы не собираемся говорить о гипотетическом интересе "Интера", "Марселя", "Наполи" или "Милана". Его будущее связано не только с тренером".



"Его будущее также связано с тем, что собирается делать "Арсенал", и как может измениться их проект в плане перспектив для Оливье. С момента продления им контракта ничего не изменилось".



"Наше желание заключается в том, чтобы остаться в "Арсенале" на длительный срок. Оливье находится здесь уже пять лет. Оливье жаждет достичь как можно большего с "Арсеналом".



"Посмотрим, разойдутся ли наши пути в некоторый момент. Пока у обеих сторон нет такого намерения", — сообщил Мануэло Foot Mercato.