Оливье Жиру планирует остаться в "Арсенале"
Агент нападающего Оливье Жиру заявил, что его клиент связывает свое будущее с "Арсеналом" и совершенно не помышляет об уходе из клуба.
В прошлом месяце авторитетное издание Sky Sports сообщило, что "Марсель" избрал 30-летнего Жиру своей трансферной целью номер один на лето. Также Оливье сватают в "Лион", "Интер" и "Наполи".
Однако агент Мишель Мануэло исключает уход своего клиента из "Арсенала" грядущим летом, уверяя, что "канониры" тоже не заинтересованы в расставании с Жиру.
"Ходили разговоры, что Оливье контактирует с Руди Гарсией (главным тренером "Марселя"). Но я уже говорил, что это неправда".
"Когда будущее Арсена Венгера прояснится, мы зададим себе некоторые вопросы. Мы подумаем, что возможно, а что — нет".
"Я лишь сегодня общался с Оливье, и мы не обсуждали другие проекты. Убежден, когда ты выступаешь на этом уровне, в первую очередь ты должен думать о своем клубе. Мы не собираемся говорить о гипотетическом интересе "Интера", "Марселя", "Наполи" или "Милана". Его будущее связано не только с тренером".
"Его будущее также связано с тем, что собирается делать "Арсенал", и как может измениться их проект в плане перспектив для Оливье. С момента продления им контракта ничего не изменилось".
"Наше желание заключается в том, чтобы остаться в "Арсенале" на длительный срок. Оливье находится здесь уже пять лет. Оливье жаждет достичь как можно большего с "Арсеналом".
"Посмотрим, разойдутся ли наши пути в некоторый момент. Пока у обеих сторон нет такого намерения", — сообщил Мануэло Foot Mercato.
03.05.2017 13:00
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Последние комментарии:
Продать, чтобы не раздражал Санчеса.
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одна из причин почему я давно матчи аснла не смотрю, кроме топовых. тупо команда учитывая его и других не в полном составе, он так вообще конкретно минус игрок.
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Толковый нап. 10-ку положит, как минимум.
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Отличный нападающий, просто Арсенал не его команда. В Челси его
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игрок о котором много говорят только на НГ
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Зачем?
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