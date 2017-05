Светская хроника за среду

"Ливерпулю" нужен Сеск Фабрегас. "Манчестер Юнайтед" обдумывает покупку Бенджамина Хенрихса. Дэвид Мойес близок к уходу из "Сандерленда". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заинтересован в полузащитнике "Челси" Сеске Фабрегасе. (Daily Star)



Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет отдать предпочтение доморощенным игрокам при поиске усиления для своей команды грядущим летом. Одной из целей "горожан" является защитник "Тоттенхэма" Кайл Уолкер. (Manchester Evening News)



"Юнайтед" может предложить 21 миллион фунтов за полузащитника "Байера" Бенджамина Хенрихса. (Daily Express)



Четыре года назад у "Юнайтед" была возможность приобрести нападающего Килиана Мбаппе всего за 17 тыс. фунтов. (Daily Mirror)



Голкипер Давид Де Хеа не просил отпустить его из "Юнайтед". (Metro)



Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта стал трансферной целью номер один "Барселоны" на лето. (Sport)



"Арсенал" увидел в 21-летнем полузащитнике "Малаге" Пабло Форналсе замену для Санти Касорлы. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" нацелился за нападающего "Борнмута" Джошуа Кинга. (Daily Mirror)



"Борнмут" зазывает нападающего "Сандерленда" Джермейна Дефо. (Sunderland Echo)



Летом "Эвертон" возобновит интерес к защитнику "Саутгемптона" Куко Мартине. (Daily Mail)



"Вест Хэм" интересуется вингером "Лудогорца" Жонатаном Кафу, чей контракт предусматривает отступные в 10.2 млн. фунтов. (Daily Express)



Голкипер "Халла" Элдин Якупович может заменить Каспера Шмейхеля в "Лестере". (Daily Star)



"Ливерпуль" готов продать защитника Андре Виздома за 4 млн. фунтов. (Liverpool Echo)



Другое



Дэвид Мойес, вероятно, покинет пост главного тренера "Санерленда". (The Sun)



Экс-тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка может сменить Дэвида Мойеса во главе "Сандерленда". (Sport)



Пол Клемент останется во главе "Суонси" в случае вылета в Чемпионшип. (The Sun)



У наставника "Вест Хэма" Славена Билича есть два матча, чтобы спасти свою работу. (The Times)



Билич продолжит тренировать "Вест Хэм" в следующем сезоне. (talkSPORT)



Юниор "Эвертона" Доминик Калверт-Левин согласовал новый контракт с клубом на пять лет. (Sky Sports)



Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо недоволен тем, как много информации его игроки публикуют в социальных сетях, в связи с чем ужесточил соответствующие правила для команды. (The Independent)



Защитник "Челси" Натан Аке может начать выступать за сборную Кот-д'Ивуара, отказавшись от своей мечты получить шанс в национальной команде Голландии. (Goal)



Нападающий "Барселоны" Неймар с сестрой отдыхает в Лондоне. (BBC)