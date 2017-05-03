"Челси" предстоит провести четыре года вне "Стэмфорд Бридж"

Новый Стэмфорд Бридж "Челси" может потребоваться временное пристанище сразу на четыре года, пока идет строительство нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж".

Заручившись всевозможными разрешениями, изначально "синие" планировали построить новую 60-тысячную арену стоимостью 500 миллионов фунтов к старту сезона 2021/22.

Однако Daily Mail утверждает, что в данный момент боссы лондонского клуба практически смирились, что выдержать первоначальные временные рамки не удастся. Строительство осложняется тем, что "Челси" необходимо перенести проходящие поблизости железнодорожные пути.

Непосредственно к строительным работам "синие" приступят уже в следующем году. Это означает, что сезон 2018/19 станет последним для "Челси" на "Стэмфорд Бридж" в его нынешнем состоянии.

После окончания сезона 2018/19 "синим" потребуется временное пристанище, которым, скорее всего, станет "Уэмбли". Причем сразу на четыре года. Этот план выглядит гораздо более реалистичным.


Метки стадионы, Стэмфорд Бридж, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. gufak 03.05.2017 12:17 # gufak
    Бомбануло у хейтеров)

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  2. reams 03.05.2017 12:04 # reams
    С петушней будут делить уже зашкваренный уембелей

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  3. thegodfather 03.05.2017 11:59 # thegodfather
    йобаныйтыврот. Так за 4 года и в безтрофейников можно превратится. Но это не точно. Уэмбли второй дом Челсей, на изи там побеждаем.




    Непосредственно к строительным работам "синие" приступят уже в следующем году. Это означает, что сезон 2018/19 станет последним для "Челси" на "Стэмфорд Бридж" в его нынешнем состоянии.

    Источник: http://fapl.ru/posts/54688/

    по логике фапла последним будет все же 2017-2018, а коль нет, то у челси еще есть 2 года, чтобы 18-19 был последним...что было бы збс. Как раз остался годик другой, чтобы победоносную машину доукомплектовать

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  4. division 03.05.2017 11:53 # division
    Как же убого пытаются троллить местные отбросы. Такие как оба-на, глори-му или фанат-му сейчас воспринимались бы новыми Бродскими и Маяковскими на фоне нынешнего гавна.

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  5. raimbek1 03.05.2017 11:51 # raimbek1
    Бомжевать будут пенсы, надеюсь намного больше 4х лет, так еще и стадик строят убогий, дешевая пепельница какая-то

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  6. ugunner4 03.05.2017 11:43 # ugunner4
    клетка какая-то

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  7. iroquez 03.05.2017 11:38 # iroquez
    Классный стадик будет, хоть не унитаз как у му.

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  8. akadam 03.05.2017 11:27 # akadam
    Дизайн смрадную пепельницу напоминает. Ассоциации неприятные сразу. Не увязывается со спортом. Дизайнеры, опомнитесь!

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  9. staryi-eblan 03.05.2017 11:18 # staryi-eblan
    стадион *Кирьят Элиэзера*, в Хайфе, идеально подошел бы

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  10. g3ndalf 03.05.2017 11:12 # g3ndalf
    4 говноеда сверху пригорели, что у них нет норм стадика, а у нас есть

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  11. largo-winch 03.05.2017 11:06 # largo-winch
    Сначала разрушат стадик, а потом Абрам их кинет и останутся без дома бомжи пенсовские.

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  12. jesus33 03.05.2017 11:05 # jesus33
    Вот же отбросы.
    Сначала даже не смогли в таком огромном городе как Лондон найти место чтобы построить стадион, что придётся сносить старую помойку и только там строить новую помойку.
    Так еще и строить будут лет 10 как обычно.

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  13. superglor 03.05.2017 11:05 # superglor
    Под шконкой проведут, где им и место

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  14. blackdreamer 03.05.2017 11:02 # blackdreamer
    могут на 4 года спокойно сниматься с апл
    никто даже не заметит что середняка нету
    хоть избегут шанса вылета

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  15. hazarchik 03.05.2017 11:01 # hazarchik
    Астана Арена в помощь

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