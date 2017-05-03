"Челси" предстоит провести четыре года вне "Стэмфорд Бридж"
"Челси" может потребоваться временное пристанище сразу на четыре года, пока идет строительство нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж".
Заручившись всевозможными разрешениями, изначально "синие" планировали построить новую 60-тысячную арену стоимостью 500 миллионов фунтов к старту сезона 2021/22.
Однако Daily Mail утверждает, что в данный момент боссы лондонского клуба практически смирились, что выдержать первоначальные временные рамки не удастся. Строительство осложняется тем, что "Челси" необходимо перенести проходящие поблизости железнодорожные пути.
Непосредственно к строительным работам "синие" приступят уже в следующем году. Это означает, что сезон 2018/19 станет последним для "Челси" на "Стэмфорд Бридж" в его нынешнем состоянии.
После окончания сезона 2018/19 "синим" потребуется временное пристанище, которым, скорее всего, станет "Уэмбли". Причем сразу на четыре года. Этот план выглядит гораздо более реалистичным.
03.05.2017 11:00
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Бомбануло у хейтеров)
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С петушней будут делить уже зашкваренный уембелей
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йобаныйтыврот. Так за 4 года и в безтрофейников можно превратится. Но это не точно. Уэмбли второй дом Челсей, на изи там побеждаем.
Непосредственно к строительным работам "синие" приступят уже в следующем году. Это означает, что сезон 2018/19 станет последним для "Челси" на "Стэмфорд Бридж" в его нынешнем состоянии.
Источник: http://fapl.ru/posts/54688/
по логике фапла последним будет все же 2017-2018, а коль нет, то у челси еще есть 2 года, чтобы 18-19 был последним...что было бы збс. Как раз остался годик другой, чтобы победоносную машину доукомплектовать
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Как же убого пытаются троллить местные отбросы. Такие как оба-на, глори-му или фанат-му сейчас воспринимались бы новыми Бродскими и Маяковскими на фоне нынешнего гавна.
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Бомжевать будут пенсы, надеюсь намного больше 4х лет, так еще и стадик строят убогий, дешевая пепельница какая-то
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клетка какая-то
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Классный стадик будет, хоть не унитаз как у му.
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Дизайн смрадную пепельницу напоминает. Ассоциации неприятные сразу. Не увязывается со спортом. Дизайнеры, опомнитесь!
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стадион *Кирьят Элиэзера*, в Хайфе, идеально подошел бы
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4 говноеда сверху пригорели, что у них нет норм стадика, а у нас есть
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Сначала разрушат стадик, а потом Абрам их кинет и останутся без дома бомжи пенсовские.
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Вот же отбросы.
Сначала даже не смогли в таком огромном городе как Лондон найти место чтобы построить стадион, что придётся сносить старую помойку и только там строить новую помойку.
Так еще и строить будут лет 10 как обычно.
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Под шконкой проведут, где им и место
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могут на 4 года спокойно сниматься с апл
никто даже не заметит что середняка нету
хоть избегут шанса вылета
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Астана Арена в помощь
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