Коутиньо вернется на поле в этот уикенд
"Ливерпуль" рассчитывает на возвращение своего полузащитника Филиппе Коутиньо уже в матче ближайшего уикенда против "Саутгемптона".
Напомним, Коутиньо был заменен в самом начале поединка против "Уотфорда" в понедельник вечером из-за сильного мышечного ушиба. Сразу же появились опасения, что "красные" могут остаться без своего ключевого игрока на остаток сезона.
Однако The Telegraph располагает информацией, что 24-летнему бразильцу даже не потребовалось углубленное обследование. Филиппе все еще находится под наблюдением медицинского штаба, но в четверг должен приступить к тренировкам в общей группе.
Ожидается, что Коутиньо примет участие в трех заключительных матчах сезона: против "Саутгемптона", "Вест Хэма" и "Мидлсбро". Выиграв все три, "Ливерпуль" гарантирует себе место в групповом этапе Лиги Чемпионов на будущий сезон.
03.05.2017 10:00
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