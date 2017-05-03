Коутиньо вернется на поле в этот уикенд

"Ливерпуль" рассчитывает на возвращение своего полузащитника Филиппе Коутиньо уже в матче ближайшего уикенда против "Саутгемптона".

Напомним, Коутиньо был заменен в самом начале поединка против "Уотфорда" в понедельник вечером из-за сильного мышечного ушиба. Сразу же появились опасения, что "красные" могут остаться без своего ключевого игрока на остаток сезона.



Однако The Telegraph располагает информацией, что 24-летнему бразильцу даже не потребовалось углубленное обследование. Филиппе все еще находится под наблюдением медицинского штаба, но в четверг должен приступить к тренировкам в общей группе.



Ожидается, что Коутиньо примет участие в трех заключительных матчах сезона: против "Саутгемптона", "Вест Хэма" и "Мидлсбро". Выиграв все три, "Ливерпуль" гарантирует себе место в групповом этапе Лиги Чемпионов на будущий сезон.