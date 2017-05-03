"Юнайтед" не делал предложения насчет Мбаппе

"Манчестер Юнайтед" не делал своего предложения о покупке нападающего "Монако" Килиана Мбаппе, вопреки появившимся в прессе слухам.

Во вторник итальянская пресса распространила информацию о том, что "Монако" ответил отказом на предложение "красных дьяволов" в 72 миллиона фунтов о покупке 18-летнего Мбаппе.



Также сообщалось, что "Монако" попросил у клуба из Манчестера минимум 100 млн. фунтов за свою восходящую звезду, однако Sky Sports берется утверждать, что "дьяволы" не предпринимали попыток заполучить Килиана.



Пока что нет никакой достоверной информации, что Мбаппе вообще входит в число трансферных целей "Юнайтед". Например, главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер честно признался, что интересуется соотечественником, но опасается, что Килиан окажется не по карману "канонирам".