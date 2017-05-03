"Юнайтед" не делал предложения насчет Мбаппе

Килиан Мбаппе "Манчестер Юнайтед" не делал своего предложения о покупке нападающего "Монако" Килиана Мбаппе, вопреки появившимся в прессе слухам.

Во вторник итальянская пресса распространила информацию о том, что "Монако" ответил отказом на предложение "красных дьяволов" в 72 миллиона фунтов о покупке 18-летнего Мбаппе.

Также сообщалось, что "Монако" попросил у клуба из Манчестера минимум 100 млн. фунтов за свою восходящую звезду, однако Sky Sports берется утверждать, что "дьяволы" не предпринимали попыток заполучить Килиана.

Пока что нет никакой достоверной информации, что Мбаппе вообще входит в число трансферных целей "Юнайтед". Например, главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер честно признался, что интересуется соотечественником, но опасается, что Килиан окажется не по карману "канонирам".


Метки Манчестер Юнайтед, Мбаппе, Монако, слухи

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 745

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  1. nemovista 03.05.2017 10:09 # nemovista
    Было бы неплохо. Потом перейти в игру в два напа, Рэшворд и Мбапе будет бомба, ноМаур играет с одним форвардом, старо и раздражительно....

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  2. knvlay 03.05.2017 10:00 # knvlay
    мю, реал или мс возьмут. а может и барселона

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  3. chebrec 03.05.2017 09:52 # chebrec
    Хотели с красных мешков 150 а то и 200 лямов стрясти

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  4. dimon70 03.05.2017 09:34 # dimon70
    брат Рэшфорда

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  5. fupler 03.05.2017 09:28 # fupler
    не нужно ему никуда переходить, заирагет на уровне 2-3 сезона, тогда видно будет, перейдя в му превратится во второго мартиаля. загубит карьеру в му! сиди пока дома килиан!

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  6. j-silver 03.05.2017 09:16 # j-silver
    на подмену азару можно взять в принципе, если не очень дорого

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  7. pistolero-lfc 03.05.2017 09:04 # pistolero-lfc
    да пусть во Франции еще сезон поиграет, там видно будет

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