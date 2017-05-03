"Юнайтед" не делал предложения насчет Мбаппе
"Манчестер Юнайтед" не делал своего предложения о покупке нападающего "Монако" Килиана Мбаппе, вопреки появившимся в прессе слухам.
Во вторник итальянская пресса распространила информацию о том, что "Монако" ответил отказом на предложение "красных дьяволов" в 72 миллиона фунтов о покупке 18-летнего Мбаппе.
Также сообщалось, что "Монако" попросил у клуба из Манчестера минимум 100 млн. фунтов за свою восходящую звезду, однако Sky Sports берется утверждать, что "дьяволы" не предпринимали попыток заполучить Килиана.
Пока что нет никакой достоверной информации, что Мбаппе вообще входит в число трансферных целей "Юнайтед". Например, главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер честно признался, что интересуется соотечественником, но опасается, что Килиан окажется не по карману "канонирам".
03.05.2017 09:00
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Было бы неплохо. Потом перейти в игру в два напа, Рэшворд и Мбапе будет бомба, ноМаур играет с одним форвардом, старо и раздражительно....
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мю, реал или мс возьмут. а может и барселона
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Хотели с красных мешков 150 а то и 200 лямов стрясти
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брат Рэшфорда
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не нужно ему никуда переходить, заирагет на уровне 2-3 сезона, тогда видно будет, перейдя в му превратится во второго мартиаля. загубит карьеру в му! сиди пока дома килиан!
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на подмену азару можно взять в принципе, если не очень дорого
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да пусть во Франции еще сезон поиграет, там видно будет
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