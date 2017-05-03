Лакасетт не перейдет в "Арсенал" без Лиги Чемпионов

"Арсенал" не будет иметь никаких шансов на приобретение нападающего "Лиона" Александра Лакасетта, если не попадет в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Главный тренер "канониров" Арсен Венгер имеет давний интерес к Лакасетту, за которого он предлагал прошлым летом 29 миллионов фунтов. Ожидалось, что по окончании сезона "Арсенал" вернется за игроком сборной Франции.



По слухам, Венгер видит в 25-летнем соотечественнике замену для Алексиса Санчеса, однако Лакасетт вычеркнет "Арсенал" из числа рассматриваемых вариантов, если "канониры" не смогут финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.



"Команда, в которую я перейду, должна выступать в Лиге Чемпионов и играть в хороший футбол. Должна хорошо пасовать мяч, а не просто пинать его от штрафной до штрафной. Не так, чтобы пнул и побежал вперед. Для меня это не работает", — цитирует Лакасетта Sky Sports.



Добавим, что Лакасетт проводит очередной впечатляющий сезон и имеет на своем счету 30 голов в 39 матчах. Среди прочих заинтересованных во французе клубов называются дортмундская "Боруссия" и "Атлетико".