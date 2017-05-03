"Юнайтед" мечтает о Бернарду Силве

Бернарду Силва Из россыпи восходящих звезд "Монако" больше других главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо жаждет заполучить полузащитника Бернарду Силву.

Ожидается, что по окончании этого сезона богатейшие клубы Европы устроят аукцион за игроков вроде Килиана Мбаппе, Тьемуэ Бакайоко и Бенжамена Менди. "Красные дьяволы" тоже не останутся в стороне, однако у них есть свой приоритет.

Как утверждает The Independent, Моуриньо является давним поклонником своего соотечественника Силвы, среди претендентом на которого также значатся "Манчестер Сити", "Барселона", "Реал" и "Ювентус".

В этом сезоне 22-летний португалец уже успел отметиться в Англии уверенной игрой против "Сити" и "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов. Теперь Моуриньо собирается сделать все возможное, чтобы обойти конкурентов и заманить Бернарду на "Олд Траффорд".

Существенным козырем "Юнайтед" является тот факт, что агентом Силвы выступает Жорже Мендеш, который одновременно представляет интересы и самого Моуриньо.


Метки Манчестер Юнайтед, Монако, Силва

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2017 07:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 03.05.2017 08:13 # j-silver
    купят за сотку и сгноят на лавке как марсиюля

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  2. sellman 03.05.2017 08:11 # sellman
    Привет, твари

    Бернардо слишком техничен для МЮ.
    Им нужен кто-то вроде Антонио из ВХЮ, костолом, способный продавить фланг и навесить

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  3. pistolero-lfc 03.05.2017 08:00 # pistolero-lfc
    Роналду забивает хет-трик только всяким Атлетико и Бавариям. (с)

    лол)

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  4. stepan-jam-boss 03.05.2017 07:31 # stepan-jam-boss
    Бернарду Силва возил весь МС на кую. Однозначно топарь.
    Бернарду Силва, Гризман, Белотти...
    Короче можно не начинать

    пс. фанаты Месси под шхонку забились.

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  5. mcart 03.05.2017 07:31 # mcart
    ЗМ Роналду уже можно вручать.
    Или Рамосу.

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  6. chelseafanmd 03.05.2017 07:04 # chelseafanmd
    Марсиаль ярче играл и как ему теперь хД

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