"Юнайтед" мечтает о Бернарду Силве

Из россыпи восходящих звезд "Монако" больше других главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо жаждет заполучить полузащитника Бернарду Силву.

Ожидается, что по окончании этого сезона богатейшие клубы Европы устроят аукцион за игроков вроде Килиана Мбаппе, Тьемуэ Бакайоко и Бенжамена Менди. "Красные дьяволы" тоже не останутся в стороне, однако у них есть свой приоритет.



Как утверждает The Independent, Моуриньо является давним поклонником своего соотечественника Силвы, среди претендентом на которого также значатся "Манчестер Сити", "Барселона", "Реал" и "Ювентус".



В этом сезоне 22-летний португалец уже успел отметиться в Англии уверенной игрой против "Сити" и "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов. Теперь Моуриньо собирается сделать все возможное, чтобы обойти конкурентов и заманить Бернарду на "Олд Траффорд".



Существенным козырем "Юнайтед" является тот факт, что агентом Силвы выступает Жорже Мендеш, который одновременно представляет интересы и самого Моуриньо.