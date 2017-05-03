У Аарона Леннона заподозрили психические отклонения

Вингер "Эвертона" и сборной Англии Аарон Леннон был задержан полицией, обеспокоенной психическим здоровьем футболиста.

Данный инцидент приключился с 30-летним Ленноном, не имеющим игровой практики с 11 февраля, в полпятого утра в минувшее воскресенье. Одетый в спортивный костюм Аарон блуждал в опасной близости от автомагистрали M602 в пригороде Манчестера.



Прибывшая по вызову полиция задержала Леннона и после 20-минутного допроса, из-за беспокойств насчет психики Аарона, отправила его на обследование в госпиталь. И вот сейчас "ириски" официально прокомментировали эту ситуацию.



"В данный момент Аарон Леннон проходит лечение из-за болезни, вызванной стрессом. Клуб оказывает ему всяческую поддержку, а его семья рассчитывает на уважение частной жизни", — гласит заявление "Эвертона".