У Аарона Леннона заподозрили психические отклонения

Аарон Леннон Вингер "Эвертона" и сборной Англии Аарон Леннон был задержан полицией, обеспокоенной психическим здоровьем футболиста.

Данный инцидент приключился с 30-летним Ленноном, не имеющим игровой практики с 11 февраля, в полпятого утра в минувшее воскресенье. Одетый в спортивный костюм Аарон блуждал в опасной близости от автомагистрали M602 в пригороде Манчестера.

Прибывшая по вызову полиция задержала Леннона и после 20-минутного допроса, из-за беспокойств насчет психики Аарона, отправила его на обследование в госпиталь. И вот сейчас "ириски" официально прокомментировали эту ситуацию.

"В данный момент Аарон Леннон проходит лечение из-за болезни, вызванной стрессом. Клуб оказывает ему всяческую поддержку, а его семья рассчитывает на уважение частной жизни", — гласит заявление "Эвертона".


Метки Леннон, происшествия, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2017 06:00

Количество просмотров Просмотров: 263

Поиск: