Харгривз советует "Юнайтед" купить Дибалу вместо Гризманна

Пауло Дибала Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Оуэн Харгривз рекомендовал тренеру Жозе Моуриньо приобрести нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу вместо Антуана Гризманна из "Атлетико".

26-летний Гризманн, забивший 25 голов в этом сезоне, считается трансферной целью номер один "красных дьяволов" на лето. Однако Харгривз видит в 23-летнем Дибале игрока с большим потенциалом и более подходящего для нужд Моуриньо, особенно в свете потери Златана Ибрагимовича.

"Нужно посмотреть, что ты имеешь и в чем ты отчаянно нуждаешься. Думаю, они нуждаются в игроке вроде Дибалы".

"Каждый говорит насчет Гризманна, и я думаю, Гризманн стал бы потрясающим приобретением. Но в то же время я думаю, что Дибала чуть моложе, и он вырастет в суперзвезду, если уже не является таковой".

"Было бы великолепно, перейди он в "Юнайтед". Думаю, Дибала тоже способен дать эту звездную мощью, которую принес с собой Ибрагимович", — сообщил Харгривз в эфире BT Sport.


Метки Атлетико, Гризманн, Дибала, Манчестер Юнайтед, Харгривз, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2017 00:05

Количество просмотров Просмотров: 424

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mdfjvnlabngmlas 03.05.2017 00:20 # mdfjvnlabngmlas
    подайте нам этого гладиатора.

    (ответить)

  2. chebrec 03.05.2017 00:09 # chebrec
    Можно обоих за триста лямов завернуть

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: