Хау предупредил "Сандерленд" об угрозе застрять в Чемпионшипе

Наставник "Борнмута" Эдди Хау предупредил "Сандерленд", что вернуться в Премьер-Лигу с первой же попытки будет непросто.

В минувший уикенд, проиграв дома "вишенкам" со счетом 0:1, "Сандерленд" оформил выбывание из Премьер-Лиги после 10 лет выступлений здесь.



Хау считает, что "котам" будет непросто повторить путь соседей из "Ньюкасла", получивших повышение из Чемпионшипа с первой попытки. В то же время Эдди уверен, что эта задача будет выполнима, если "Сандерленд" сохранит верность Дэвиду Мойесу.



"С каждым годом это становится все сложнее и сложнее. Команды, которые вылетают из Премьер-Лиги, имеют большое преимущество в виде "парашютных" выплат и того, что это дает. Однако есть другие команды, которые очень амбициозны, и другие клубы, которые отчаянно хотят вернуться в элиту. Это та еще компания, и Чемпионшип — одна из лучших лиг мира вне всяких сомнений".



"Я бы поставил на то, что они вернутся с первой попытки с Дэвидом во главе. Они переживают непростые времена, но они достаточно хороши, а Дэвид — тот, кто способен обеспечить им возвращение в Премьер-Лигу", — цитирует Хау The Telegraph.