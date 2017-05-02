Навас получит новый контракт с "Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Хесус Навас получит новый однолетний контракт, впечатлив главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолу.

31-летний Навас является одним из шести игроков "Сити", чьи контракты с клубом истекают уже по окончании сезона. Ожидалось, что грядущим летом Хесус вернется в "Севилью", которая уже подтвердила интерес к своему воспитаннику.



Однако ESPN, ссылаясь на собственные источники внутри "Этихад", утверждает, что Гвардиола хочет удержать Наваса новой сделкой. Игрок в свою очередь не против остаться в клубе, за который выступает уже на протяжении четырех лет.



Сообщается, что особое впечатление на Пепа произвел эксперимент с Навасом на правом фланге обороны. Гвардиола уверен, что испанец будет отличной подменой для защитника, которого "Сити" собирается приобрести перед началом следующего сезона.



Таким образом, состав "горожан", наверняка, покинут Пабло Сабалета и Бакари Санья. Контракты ветеранов тоже истекают предстоящим летом, а переговоры о продлении сотрудничества еще даже не начинались.