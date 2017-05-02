"Юнайтед" сделал запрос насчет Белотти

"Манчестер Юнайтед" обратился к "Торино" и попросил держать в курсе любых новостей относительно будущего нападающего Андреа Белотти.

Сомнительные перспективы на "Олд Траффорд" Уэйна Руни и истекающий контракт Златана Ибрагимовича подталкивают главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо к покупке более чем одного нападающего грядущим летом.



Приоритетной целью "Юнайтед" остается Антуан Гризманн из "Атлетико", однако насчет его перехода нет уверенности, особенно если "дьяволы" останутся без Лиги Чемпионов. Это заставляет Моуриньо активно искать альтернативные варианты.



Одним из таковых вариантов стал Белотти, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники. Своей блестящей игрой в этом сезоне 23-летний итальянец привлек внимание многих топ-клубов Европы, включая "Юнайтед". "Дьяволы" сделали запрос насчет Андреа и попросили "Торино" держать их в курсе любых новостей.



В этом сезоне Белотти забил 27 голов за "Торино" в 34 матчах, включая 25 голов в 31 матче Серии А. Новый контракт Андреа, подписанный в декабре, предусматривает отступные в 100 миллионов евро (84 млн. фунтов).



Добавим, что Белотти можно рассматривать в качестве прямой замены Ибрагимовичу. Андреа является классическим центральным нападающим, играющим в силовой манере.



