Фабрегас откажет "Милану", чтобы остаться в "Челси"
Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас ответит отказом на предложение отправиться в "Милан", несмотря на планы своего тренера Антонио Конте укрепить центр поля.
В этом сезоне Премьер-Лиги Фабрегас отметился только 10 появлениями с первых минут. Этот факт заставляет усомниться в перспективах экс-игрока "Арсенала" и "Барселоны" на Стэмфорд Бридж", особенно в свете истекающего через два года контракта.
Меж тем, в итальянской прессе появились слухи, что китайские владельцы "Милана" избрали Фабрегаса своей трансферной целью номер один на грядущее лето и готовы выплатить "Челси" до 30 миллионов фунтов в качестве компенсации.
Однако Evening Standard утверждает, что испанец, в четверг отмечающий свое 30-летие, не заинтересован в переходе в "Милан" или какой-либо другой клуб Серии А. Фабрегас предпочитает остаться в "Челси" и сражаться за свое место в планах Конте.
На желание Фабрегаса остаться не влияет даже то обстоятельство, что "синие" планируют укрепить линию полузащиты в предстоящее трансферное окно. По информации источника, "Челси" уже значительно продвинулся в переговорах о покупке Тьемуэ Бакайоко из "Монако" за 40 млн. фунтов.
Добавим, несмотря на ограниченную роль в этом сезоне, Сеск все равно доказывает свою ценность для команды, отметившись шестью голами и 10 результативными передачами с учетом всех соревнований.
02.05.2017 19:00
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Мешки.
А Милан сегодня Челсецо! Как и Лгбтпуль.
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кто это?
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Легенда Челсей с детства за королей.
За 30 пусть Лофтуса-Чика покупают. Такой топарь пригодится самим, тем более в следующем сезоне еще в лч играть. А Бакайоко это скорее замена Матичу, чем Фабру.
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Волшебник Сеск!
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Если и ЛЧ возьмет с Челси, то ему нужно будет официально разрешить помочится на эмирэйтс
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Сердце Челси, диспетчер Челси!
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Логично. Челси гранд, а Милан нет.
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ТОП баночник. Кто таким ещё похвастает?
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