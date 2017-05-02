Фабрегас откажет "Милану", чтобы остаться в "Челси"

Сеск Фабрегас Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас ответит отказом на предложение отправиться в "Милан", несмотря на планы своего тренера Антонио Конте укрепить центр поля.

В этом сезоне Премьер-Лиги Фабрегас отметился только 10 появлениями с первых минут. Этот факт заставляет усомниться в перспективах экс-игрока "Арсенала" и "Барселоны" на Стэмфорд Бридж", особенно в свете истекающего через два года контракта.

Меж тем, в итальянской прессе появились слухи, что китайские владельцы "Милана" избрали Фабрегаса своей трансферной целью номер один на грядущее лето и готовы выплатить "Челси" до 30 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Однако Evening Standard утверждает, что испанец, в четверг отмечающий свое 30-летие, не заинтересован в переходе в "Милан" или какой-либо другой клуб Серии А. Фабрегас предпочитает остаться в "Челси" и сражаться за свое место в планах Конте.

На желание Фабрегаса остаться не влияет даже то обстоятельство, что "синие" планируют укрепить линию полузащиты в предстоящее трансферное окно. По информации источника, "Челси" уже значительно продвинулся в переговорах о покупке Тьемуэ Бакайоко из "Монако" за 40 млн. фунтов.

Добавим, несмотря на ограниченную роль в этом сезоне, Сеск все равно доказывает свою ценность для команды, отметившись шестью голами и 10 результативными передачами с учетом всех соревнований.


Метки Милан, Фабрегас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2017 19:00

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  1. mancunia-planet 02.05.2017 19:34 # mancunia-planet
    Мешки.
    А Милан сегодня Челсецо! Как и Лгбтпуль.

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  2. dimon70 02.05.2017 19:29 # dimon70
    кто это?

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  3. role-playin 02.05.2017 19:27 # role-playin
    Легенда Челсей с детства за королей.

    За 30 пусть Лофтуса-Чика покупают. Такой топарь пригодится самим, тем более в следующем сезоне еще в лч играть. А Бакайоко это скорее замена Матичу, чем Фабру.

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  4. ask 02.05.2017 19:25 # ask
    Волшебник Сеск!

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  5. chelsea-69 02.05.2017 19:22 # chelsea-69
    Если и ЛЧ возьмет с Челси, то ему нужно будет официально разрешить помочится на эмирэйтс

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  6. doooooooo 02.05.2017 19:21 # doooooooo
    Сердце Челси, диспетчер Челси!

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  7. division 02.05.2017 19:05 # division
    Логично. Челси гранд, а Милан нет.

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  8. didier-11 02.05.2017 19:03 # didier-11
    ТОП баночник. Кто таким ещё похвастает?

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