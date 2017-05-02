Фабрегас откажет "Милану", чтобы остаться в "Челси"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас ответит отказом на предложение отправиться в "Милан", несмотря на планы своего тренера Антонио Конте укрепить центр поля.

В этом сезоне Премьер-Лиги Фабрегас отметился только 10 появлениями с первых минут. Этот факт заставляет усомниться в перспективах экс-игрока "Арсенала" и "Барселоны" на Стэмфорд Бридж", особенно в свете истекающего через два года контракта.



Меж тем, в итальянской прессе появились слухи, что китайские владельцы "Милана" избрали Фабрегаса своей трансферной целью номер один на грядущее лето и готовы выплатить "Челси" до 30 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Однако Evening Standard утверждает, что испанец, в четверг отмечающий свое 30-летие, не заинтересован в переходе в "Милан" или какой-либо другой клуб Серии А. Фабрегас предпочитает остаться в "Челси" и сражаться за свое место в планах Конте.



На желание Фабрегаса остаться не влияет даже то обстоятельство, что "синие" планируют укрепить линию полузащиты в предстоящее трансферное окно. По информации источника, "Челси" уже значительно продвинулся в переговорах о покупке Тьемуэ Бакайоко из "Монако" за 40 млн. фунтов.



Добавим, несмотря на ограниченную роль в этом сезоне, Сеск все равно доказывает свою ценность для команды, отметившись шестью голами и 10 результативными передачами с учетом всех соревнований.