Каррагер: "Тоттенхэму" снова не повезло чемпионской гонке"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер уверен, что "Тоттенхэм" мог бы стать чемпионом Премьер-Лиги, если бы "Челси" участвовал в еврокубках.

Главный тренер "синих" Антонио Конте настаивает, что отсутствие еврокубков никоим образом ни отразилось на успешном выступлении "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги. Каррагер уверен, что в равных условиях титул мог бы выиграть "Тоттенхэм".



"Тоттенхэму" реально не повезло в прошлом сезоне: мы все восхищались "Лестером", но нужно признать, что их чемпионство - исключение из правил. Вдобавок, "Лестер" не участвовал в еврокубках".



"То же самое происходит в этом сезоне с "Челси". Как часто они не участвуют в еврокубках? Согласитесь, это тоже исключение из правил. Они одержали 13 побед подряд, повторили рекорд Премьер-Лиги, но как часто это происходит? Тоже очень-очень редко".



"Если бы "Челси" выступал в еврокубках, у "Тоттенхэма" были бы все шансы выиграть первый титул с 1961 года. Если бы "Челси" сыграл больше матчей, они не могли бы выставлять один и тот же состав каждые выходные и едва ли избежали бы травм", - сообщил Каррагер Sky Sports.