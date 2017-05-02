Кейн жаждет подвергнуть "Челси" давлению

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейна выразил уверенность, что "Челси" окажется под давлением, если "шпоры" выиграют свой матч в пятницу и сократят отставание от лидера Премьер-Лиги до одного очка.

В последние недели команда Маурисио Почеттино изо всех сил старается оказать давление на "синих", хотя те продолжают уверенно идти к титулу.

Но в пятницу "шпорам" предоставится небывалая возможность — приблизиться к "Челси", играющему только в понедельник, на расстояние в одно очко, пускай и временно. И Кейн настроен добиться победы над "Вест Хэмом".

"Хорошо играть первыми — мы должны постараться сократить отставание до одного очка, а там посмотрим. Мы знаем, каково это, потому что в прошлом году "Лестер" играл перед нами. И это сложно. Это хорошо, что у нас есть возможность сыграть первыми и оказать давлением, поэтому будем надеяться на положительный исход матча в пятницу вечером".

"Это будет очередной тяжелый матч на выезде, но мы надеемся, что сможем одержать победу, которая окажет на "Челси" давление, а там посмотрим. Прошлый сезон стал уроком для нас, и мы это доказываем. Впереди еще четыре матча, еще ничего не решено, но мы добились хорошей победы против "Арсенала", особенно зная, что "Челси" перед этим выиграл".

"Впереди еще четыре матча, и мы чувствуем, что можем выиграть все четыре. Мы чувствуем, что можем победить любого. Против "Арсенала" мы показали очень зрелую игру, и мы должны продолжать в том же духе в остатке сезона", — цитирует Кейна Daily Mirror.


Метки Кейн, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1096

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Последние комментарии:




  1. second005 02.05.2017 18:16 # second005
    У Челси, три игры дома, там будет изи, один выезд. Без шансов для курятника

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  2. chelsea1983 02.05.2017 18:15 # chelsea1983
    Долбоеб сказочный выиграете любого )))) долбоеб кто 0-4 сосал у каролей на домашнем стадионе ??? Выиграли 2-0 у гейарсенала и питушитесь !!! Угомонись и иди домой Чемпионат для вас закончился попали в лигу чемпионов и как в этом году с группы не выходя сольетесь блогодирите судьбу что в этом сезона Красноярск1 помойка и денежные мешки. Оказались недоклубами





    не выходя сольёте !!!

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  3. second005 02.05.2017 18:10 # second005
    лол, соснет этот курятник, когда Маур против них выставит свой многоэтажный автобус, 14 мая. Надоели кукарекать

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  4. funkyfresh 02.05.2017 18:05 # funkyfresh
    6 Арсенал 33 60

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  5. ed-malcev 02.05.2017 18:04 # ed-malcev
    на сфинктер намекает по ходу...виагры пережрал чертоглиномес

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  6. gunars 02.05.2017 17:57 # gunars
    гпенсы в панике, ахахаха))

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  7. kukuruzzo 02.05.2017 17:55 # kukuruzzo
    глину помесить кароче

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  8. dimon70 02.05.2017 17:47 # dimon70
    давай,Харри,дави

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  9. asnural 02.05.2017 17:41 # asnural
    Вот до чего Челси крут! Даже приблизится на расточние одного очка это небывалая возможность

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  10. akadam 02.05.2017 17:37 # akadam
    Все верно. Если не бить по воротам, то и гол не забьешь.

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  11. kazchelsea 02.05.2017 17:32 # kazchelsea
    А ведь суки и впрям могут выиграть все матчи.

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  12. k424 02.05.2017 17:25 # k424
    какая смешная кура

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  13. division 02.05.2017 17:02 # division
    Ну да, а Челси типа не выиграет свой домашний матч против тонущего Боро. Наивные.

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  14. farot 02.05.2017 17:02 # farot
    а этот все никак не угомонится со своим давлением

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  15. ruslan19930611 02.05.2017 17:01 # ruslan19930611
    Скоро чемпионат закончится а они все еще о давление на Челси говорят куры что тут скажешь

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