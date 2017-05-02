Кейн жаждет подвергнуть "Челси" давлению

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейна выразил уверенность, что "Челси" окажется под давлением, если "шпоры" выиграют свой матч в пятницу и сократят отставание от лидера Премьер-Лиги до одного очка.

В последние недели команда Маурисио Почеттино изо всех сил старается оказать давление на "синих", хотя те продолжают уверенно идти к титулу.



Но в пятницу "шпорам" предоставится небывалая возможность — приблизиться к "Челси", играющему только в понедельник, на расстояние в одно очко, пускай и временно. И Кейн настроен добиться победы над "Вест Хэмом".



"Хорошо играть первыми — мы должны постараться сократить отставание до одного очка, а там посмотрим. Мы знаем, каково это, потому что в прошлом году "Лестер" играл перед нами. И это сложно. Это хорошо, что у нас есть возможность сыграть первыми и оказать давлением, поэтому будем надеяться на положительный исход матча в пятницу вечером".



"Это будет очередной тяжелый матч на выезде, но мы надеемся, что сможем одержать победу, которая окажет на "Челси" давление, а там посмотрим. Прошлый сезон стал уроком для нас, и мы это доказываем. Впереди еще четыре матча, еще ничего не решено, но мы добились хорошей победы против "Арсенала", особенно зная, что "Челси" перед этим выиграл".



"Впереди еще четыре матча, и мы чувствуем, что можем выиграть все четыре. Мы чувствуем, что можем победить любого. Против "Арсенала" мы показали очень зрелую игру, и мы должны продолжать в том же духе в остатке сезона", — цитирует Кейна Daily Mirror.