Кейн жаждет подвергнуть "Челси" давлению
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейна выразил уверенность, что "Челси" окажется под давлением, если "шпоры" выиграют свой матч в пятницу и сократят отставание от лидера Премьер-Лиги до одного очка.
В последние недели команда Маурисио Почеттино изо всех сил старается оказать давление на "синих", хотя те продолжают уверенно идти к титулу.
Но в пятницу "шпорам" предоставится небывалая возможность — приблизиться к "Челси", играющему только в понедельник, на расстояние в одно очко, пускай и временно. И Кейн настроен добиться победы над "Вест Хэмом".
"Хорошо играть первыми — мы должны постараться сократить отставание до одного очка, а там посмотрим. Мы знаем, каково это, потому что в прошлом году "Лестер" играл перед нами. И это сложно. Это хорошо, что у нас есть возможность сыграть первыми и оказать давлением, поэтому будем надеяться на положительный исход матча в пятницу вечером".
"Это будет очередной тяжелый матч на выезде, но мы надеемся, что сможем одержать победу, которая окажет на "Челси" давление, а там посмотрим. Прошлый сезон стал уроком для нас, и мы это доказываем. Впереди еще четыре матча, еще ничего не решено, но мы добились хорошей победы против "Арсенала", особенно зная, что "Челси" перед этим выиграл".
"Впереди еще четыре матча, и мы чувствуем, что можем выиграть все четыре. Мы чувствуем, что можем победить любого. Против "Арсенала" мы показали очень зрелую игру, и мы должны продолжать в том же духе в остатке сезона", — цитирует Кейна Daily Mirror.
02.05.2017 17:00
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Последние комментарии:
У Челси, три игры дома, там будет изи, один выезд. Без шансов для курятника
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Долбоеб сказочный выиграете любого )))) долбоеб кто 0-4 сосал у каролей на домашнем стадионе ??? Выиграли 2-0 у гейарсенала и питушитесь !!! Угомонись и иди домой Чемпионат для вас закончился попали в лигу чемпионов и как в этом году с группы не выходя сольетесь блогодирите судьбу что в этом сезона Красноярск1 помойка и денежные мешки. Оказались недоклубами
не выходя сольёте !!!
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лол, соснет этот курятник, когда Маур против них выставит свой многоэтажный автобус, 14 мая. Надоели кукарекать
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6 Арсенал 33 60
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на сфинктер намекает по ходу...виагры пережрал чертоглиномес
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гпенсы в панике, ахахаха))
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глину помесить кароче
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давай,Харри,дави
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Вот до чего Челси крут! Даже приблизится на расточние одного очка это небывалая возможность
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Все верно. Если не бить по воротам, то и гол не забьешь.
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А ведь суки и впрям могут выиграть все матчи.
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какая смешная кура
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Ну да, а Челси типа не выиграет свой домашний матч против тонущего Боро. Наивные.
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а этот все никак не угомонится со своим давлением
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Скоро чемпионат закончится а они все еще о давление на Челси говорят куры что тут скажешь
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