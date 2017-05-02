Мбаппе готов обсудить переезд в Манчестер
Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе счастлив в своем нынешнем клубе, однако в будущем может обсудить переезд в "Манчестер Сити" или "Манчестер Юнайтед".
18-летний Мбаппе стал однозначно самой желанной целью для топ-клубов на летнее трансферное окно. В 35 матчах, сыгранных за "Монако" в этом сезоне, Килиан положил 22 мяча.
По словам его дяди, сейчас Мбаппе не помышляет о смене клуба и даже счастлив в "Монако", однако в будущем племянник может обсудить переезд в "Сити" или "Юнайтед".
"В будущем у Килиана могут быть варианты с "Ювентусом", двумя клубами из Манчестера, ПСЖ, "Реалом" и "Барселоной". В футболе нельзя загадывать что-то наперед, но сейчас мой племянник счастлив в "Монако".
"Когда придет время сменить обстановку, мы обсудим это с нашей семьей. Мы все хорошо разбираемся в футболе, поэтому не думаю, что Килиану понадобится агент", - сообщил Пьер Мбаппе Tuttosport.
02.05.2017 16:00
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Последние комментарии:
У мавриньи будет играть центрального защитника
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дядя всё переживает небось, как бы агент не втиснулся вместо него)
все они видите ли разбираются) тогда нех голубую луну рассматривать в качестве варианта, позорят каждый раз Англию в еврокубках, педерасты вылупленные из арабского навоза
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в МЮ ему места нет, да и платить столько бабла за него не станут, лучше эти же деньги отдать за Гризманна.
А вот в Сити вместо Агуэро вполне
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Пожалуйста, заверните нам этого Топаря !
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По словам его дяди.. можно не продолжать
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Этих глупышек ничему жизнь не учит.
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В МЮ, очевидно.
Де Хеа
Валенсия-Байи-Линделеф-Альба
Эррера-Кроос-Погба
Гризманн-Рэшфорд-Мбаппе
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а его пригласили уже?
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