Мбаппе готов обсудить переезд в Манчестер

Килиан Мбаппе Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе счастлив в своем нынешнем клубе, однако в будущем может обсудить переезд в "Манчестер Сити" или "Манчестер Юнайтед".

18-летний Мбаппе стал однозначно самой желанной целью для топ-клубов на летнее трансферное окно. В 35 матчах, сыгранных за "Монако" в этом сезоне, Килиан положил 22 мяча.

По словам его дяди, сейчас Мбаппе не помышляет о смене клуба и даже счастлив в "Монако", однако в будущем племянник может обсудить переезд в "Сити" или "Юнайтед".

"В будущем у Килиана могут быть варианты с "Ювентусом", двумя клубами из Манчестера, ПСЖ, "Реалом" и "Барселоной". В футболе нельзя загадывать что-то наперед, но сейчас мой племянник счастлив в "Монако".

"Когда придет время сменить обстановку, мы обсудим это с нашей семьей. Мы все хорошо разбираемся в футболе, поэтому не думаю, что Килиану понадобится агент", - сообщил Пьер Мбаппе Tuttosport.



Метки Мбаппе, Монако

Автор foxmcfc   

Дата 02.05.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 907

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  1. asnural 02.05.2017 16:20 # asnural
    У мавриньи будет играть центрального защитника

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  2. mancunia-planet 02.05.2017 16:16 # mancunia-planet
    дядя всё переживает небось, как бы агент не втиснулся вместо него)
    все они видите ли разбираются) тогда нех голубую луну рассматривать в качестве варианта, позорят каждый раз Англию в еврокубках, педерасты вылупленные из арабского навоза

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  3. andros13 02.05.2017 16:13 # andros13
    в МЮ ему места нет, да и платить столько бабла за него не станут, лучше эти же деньги отдать за Гризманна.
    А вот в Сити вместо Агуэро вполне

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  4. mancityman 02.05.2017 16:13 # mancityman
    Пожалуйста, заверните нам этого Топаря !

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  5. butch 02.05.2017 16:11 # butch
    По словам его дяди.. можно не продолжать

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  6. gerrard08 02.05.2017 16:07 # gerrard08
    Этих глупышек ничему жизнь не учит.

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  7. knvlay 02.05.2017 16:06 # knvlay
    В МЮ, очевидно.
    Де Хеа
    Валенсия-Байи-Линделеф-Альба
    Эррера-Кроос-Погба
    Гризманн-Рэшфорд-Мбаппе

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  8. dimon70 02.05.2017 16:06 # dimon70
    а его пригласили уже?

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