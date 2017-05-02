Мбаппе готов обсудить переезд в Манчестер

Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе счастлив в своем нынешнем клубе, однако в будущем может обсудить переезд в "Манчестер Сити" или "Манчестер Юнайтед".

18-летний Мбаппе стал однозначно самой желанной целью для топ-клубов на летнее трансферное окно. В 35 матчах, сыгранных за "Монако" в этом сезоне, Килиан положил 22 мяча.



По словам его дяди, сейчас Мбаппе не помышляет о смене клуба и даже счастлив в "Монако", однако в будущем племянник может обсудить переезд в "Сити" или "Юнайтед".



"В будущем у Килиана могут быть варианты с "Ювентусом", двумя клубами из Манчестера, ПСЖ, "Реалом" и "Барселоной". В футболе нельзя загадывать что-то наперед, но сейчас мой племянник счастлив в "Монако".



"Когда придет время сменить обстановку, мы обсудим это с нашей семьей. Мы все хорошо разбираемся в футболе, поэтому не думаю, что Килиану понадобится агент", - сообщил Пьер Мбаппе Tuttosport.