Пардью нашел слабое место в "Челси"
Бывший тренер "Кристал Пэлас" Алан Пардью считает защитника Гари Кэхилла и зону вокруг него слабым местом "Челси".
Несмотря на отчаянное сопротивление "Тоттенхэма", "синие" уверенной поступью движутся к чемпионскому титулу. По мнению Пардью, это вовсе не означает, что у "Челси" нет слабых мест.
"Их единственной слабостью остается коридор в зоне Гари Кэхилла. Сесар Аспиликуэта имеет опыт игры на фланге, поэтому может справиться с тем, что происходит рядом с ним. Кэхилл - не особо".
"Мы в "Кристал Пэлас" нацелились на зону, за которую отвечает Кэхилл и (Неманья) Матич. Серб не так своевременно страхует партнеров, как (Нголо Канте), поэтому мы пытались надавить на них обоих", - сообщил Пардью Sky Sports.
02.05.2017 15:00
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Последние комментарии:
Полностью согласен. Кейхил, как футболист, туговат. Азара Моуриньо закрыл, но Куман тоже хотел закрыть Азара - и 3 гола получил. Моуриньо просто настроил игроков, я уверен, именно против Челси так биться. Да и Челси слились как-то совсем подозрительно.
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Тоже мне эксперт блять
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Собаки лают челси к чемпионству идет
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Ну некст сизон пенсы вернутся на свое законное 10 место
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слабое место челсе - это неприятный запах мокрой собаки от косты...
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Следующий сезон когда надо будет играть не 38 матчей, а 60 - покажет насколько челси дерьмецо, вернутся на свое законное 10 место, и в лч позорно вылетят где то на стадии 1/8
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Слабые места Маур уже показал - зависимость от Азара и тупые медленные центральные защитники.
Ну и плюс ко всему - зависмый форвард, который на голодном пайке способен лишь к грязной игре против соперника.
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слабое место этого клуба - весь состав.
игроки уже еле кое как передвигаются, в большинстве случаев забивают во втором тайме, когда и соперник устаёт и садится на своем после череды атак, а в других случаях к ним на помощь приходят нелепые автоголы, шары и разумеется "ошибки" судей. Абрам мало того, что купил всех в ФА и проплатил легчайших календарь в АПЛ, так еще и судейскому корпусу перечисляет деньги. и это еще не всё - почти каждый игрок в клубе принимает допинг, и только великий капитан Джон Терри отказался принимать их, вследствие чего был усажен на скамью до конца сезона.
мразотный клуб, блевотный футбол, крысиные игроки - это всё Челси, Челси, Челси!
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Ни для кого ни секрет, что левый фланг у нас уязвим. На нем феерят все наши звезды: Алонсо -звезда скорости, Матич - ракета и Кэхилл - вечно плиссирующий.
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Тоже мне великий аналитик. Матич не уровень АПЛ это очевидно.
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Пошёл накуй Пардев,Кэйхилл батя.
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Слабое место этого цирка карман владельца, стоит его зашить и сразу же на своё законное 10 место вернутся. Ждать недолго, белые тапки по нему плачут. Мешки
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посмотрим
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Прям как наш Пардев копетанит
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жезус33 твой выход
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