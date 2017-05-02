Пардью нашел слабое место в "Челси"

Антонио Конте Бывший тренер "Кристал Пэлас" Алан Пардью считает защитника Гари Кэхилла и зону вокруг него слабым местом "Челси".

Несмотря на отчаянное сопротивление "Тоттенхэма", "синие" уверенной поступью движутся к чемпионскому титулу. По мнению Пардью, это вовсе не означает, что у "Челси" нет слабых мест.

"Их единственной слабостью остается коридор в зоне Гари Кэхилла. Сесар Аспиликуэта имеет опыт игры на фланге, поэтому может справиться с тем, что происходит рядом с ним. Кэхилл - не особо".

"Мы в "Кристал Пэлас" нацелились на зону, за которую отвечает Кэхилл и (Неманья) Матич. Серб не так своевременно страхует партнеров, как (Нголо Канте), поэтому мы пытались надавить на них обоих", - сообщил Пардью Sky Sports.



Метки Пардью, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 02.05.2017 15:00

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Последние комментарии:




  1. mikolaidis 02.05.2017 16:38 # mikolaidis
    Полностью согласен. Кейхил, как футболист, туговат. Азара Моуриньо закрыл, но Куман тоже хотел закрыть Азара - и 3 гола получил. Моуриньо просто настроил игроков, я уверен, именно против Челси так биться. Да и Челси слились как-то совсем подозрительно.

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  2. alehandro009 02.05.2017 16:02 # alehandro009
    Тоже мне эксперт блять

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  3. chebrec 02.05.2017 15:57 # chebrec
    Собаки лают челси к чемпионству идет

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  4. knvlay 02.05.2017 15:54 # knvlay
    Ну некст сизон пенсы вернутся на свое законное 10 место

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  5. breadpeat 02.05.2017 15:35 # breadpeat
    слабое место челсе - это неприятный запах мокрой собаки от косты...

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  6. charlton 02.05.2017 15:35 # charlton
    Следующий сезон когда надо будет играть не 38 матчей, а 60 - покажет насколько челси дерьмецо, вернутся на свое законное 10 место, и в лч позорно вылетят где то на стадии 1/8

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  7. andros13 02.05.2017 15:33 # andros13
    Слабые места Маур уже показал - зависимость от Азара и тупые медленные центральные защитники.
    Ну и плюс ко всему - зависмый форвард, который на голодном пайке способен лишь к грязной игре против соперника.

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  8. pistolero-lfc 02.05.2017 15:23 # pistolero-lfc
    слабое место этого клуба - весь состав.
    игроки уже еле кое как передвигаются, в большинстве случаев забивают во втором тайме, когда и соперник устаёт и садится на своем после череды атак, а в других случаях к ним на помощь приходят нелепые автоголы, шары и разумеется "ошибки" судей. Абрам мало того, что купил всех в ФА и проплатил легчайших календарь в АПЛ, так еще и судейскому корпусу перечисляет деньги. и это еще не всё - почти каждый игрок в клубе принимает допинг, и только великий капитан Джон Терри отказался принимать их, вследствие чего был усажен на скамью до конца сезона.
    мразотный клуб, блевотный футбол, крысиные игроки - это всё Челси, Челси, Челси!

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  9. flash25rus 02.05.2017 15:23 # flash25rus
    Ни для кого ни секрет, что левый фланг у нас уязвим. На нем феерят все наши звезды: Алонсо -звезда скорости, Матич - ракета и Кэхилл - вечно плиссирующий.

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  10. ganinilyha 02.05.2017 15:21 # ganinilyha
    Тоже мне великий аналитик. Матич не уровень АПЛ это очевидно.

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  11. reeker 02.05.2017 15:15 # reeker
    Пошёл накуй Пардев,Кэйхилл батя.

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  12. mancunia-planet 02.05.2017 15:14 # mancunia-planet
    Слабое место этого цирка карман владельца, стоит его зашить и сразу же на своё законное 10 место вернутся. Ждать недолго, белые тапки по нему плачут. Мешки

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  13. dimon70 02.05.2017 15:05 # dimon70
    посмотрим

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  14. chelsea-69 02.05.2017 15:05 # chelsea-69
    Прям как наш Пардев копетанит

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  15. electric 02.05.2017 15:04 # electric
    жезус33 твой выход

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