Пардью нашел слабое место в "Челси"

Бывший тренер "Кристал Пэлас" Алан Пардью считает защитника Гари Кэхилла и зону вокруг него слабым местом "Челси".

Несмотря на отчаянное сопротивление "Тоттенхэма", "синие" уверенной поступью движутся к чемпионскому титулу. По мнению Пардью, это вовсе не означает, что у "Челси" нет слабых мест.



"Их единственной слабостью остается коридор в зоне Гари Кэхилла. Сесар Аспиликуэта имеет опыт игры на фланге, поэтому может справиться с тем, что происходит рядом с ним. Кэхилл - не особо".



"Мы в "Кристал Пэлас" нацелились на зону, за которую отвечает Кэхилл и (Неманья) Матич. Серб не так своевременно страхует партнеров, как (Нголо Канте), поэтому мы пытались надавить на них обоих", - сообщил Пардью Sky Sports.