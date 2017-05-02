Коутиньо рискует пропустить остаток сезона

Филиппе Коутиньо Плеймейкер "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо рискует пропустить остаток сезона из-за полученной накануне травмы бедра.

Накануне вечером Коутиньо пришлось вынужденно покинуть поле в гостевом матче с "Уотфордом". Филиппе сослался на повреждение бедра и уже на 13-й минуте поменялся на Адама Лаллану.

Сразу после победы на "Викаридж Роад" (0:1) рулевой "красных" Юрген Клопп уточнил характер травмы, но отказался повредить, что бразилец сыграет в остатке сезона.

"Он почувствовал спазм, ему было очень больно, но я надеюсь, что в этом нет ничего серьезного. Каждый мог заметить, что он пытался сыграть, но, к сожалению, никаких шансов у него не было", - цитирует Клоппа Sky Sports.



Метки Коутиньо, Ливерпуль, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 02.05.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 765

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  1. j-silver 02.05.2017 14:19 # j-silver
    но...вить...в барселону...эх

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  2. stepan-jam-boss 02.05.2017 14:12 # stepan-jam-boss
    Усиление

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  3. dimon70 02.05.2017 14:10 # dimon70
    вскрытие покажет,а пока ждём новостей от Айболита командного...ШюТКА ЮМОРА

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  4. pistolero-lfc 02.05.2017 14:09 # pistolero-lfc
    выйдет в последнем матче сезона положит очередной шедевр из за пределов штрафной.

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  5. akadam 02.05.2017 14:07 # akadam
    В этом есть и хорошее. Это должно "Барсу" отпугнуть, если он в их шорт-листе на деле.

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  6. electric 02.05.2017 14:05 # electric
    Юрген Клопп уточнил характер травмы, но отказался повредить, что бразилец сыграет в остатке сезона.

    Источник: http://fapl.ru/posts/54673/

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  7. chebrec 02.05.2017 14:02 # chebrec
    Вот это поворот

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