Коутиньо рискует пропустить остаток сезона
Плеймейкер "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо рискует пропустить остаток сезона из-за полученной накануне травмы бедра.
Накануне вечером Коутиньо пришлось вынужденно покинуть поле в гостевом матче с "Уотфордом". Филиппе сослался на повреждение бедра и уже на 13-й минуте поменялся на Адама Лаллану.
Сразу после победы на "Викаридж Роад" (0:1) рулевой "красных" Юрген Клопп уточнил характер травмы, но отказался повредить, что бразилец сыграет в остатке сезона.
"Он почувствовал спазм, ему было очень больно, но я надеюсь, что в этом нет ничего серьезного. Каждый мог заметить, что он пытался сыграть, но, к сожалению, никаких шансов у него не было", - цитирует Клоппа Sky Sports.
02.05.2017 14:00
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но...вить...в барселону...эх
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Усиление
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вскрытие покажет,а пока ждём новостей от Айболита командного...ШюТКА ЮМОРА
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выйдет в последнем матче сезона положит очередной шедевр из за пределов штрафной.
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В этом есть и хорошее. Это должно "Барсу" отпугнуть, если он в их шорт-листе на деле.
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Юрген Клопп уточнил характер травмы, но отказался повредить, что бразилец сыграет в остатке сезона.
Источник: http://fapl.ru/posts/54673/
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Вот это поворот
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