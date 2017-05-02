Плеймейкер "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо рискует пропустить остаток сезона из-за полученной накануне травмы бедра.

Накануне вечером Коутиньо пришлось вынужденно покинуть поле в гостевом матче с "Уотфордом". Филиппе сослался на повреждение бедра и уже на 13-й минуте поменялся на Адама Лаллану.



Сразу после победы на "Викаридж Роад" (0:1) рулевой "красных" Юрген Клопп уточнил характер травмы, но отказался повредить, что бразилец сыграет в остатке сезона.



"Он почувствовал спазм, ему было очень больно, но я надеюсь, что в этом нет ничего серьезного. Каждый мог заметить, что он пытался сыграть, но, к сожалению, никаких шансов у него не было", - цитирует Клоппа Sky Sports.