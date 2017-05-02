Компани: "Следующий сезон покажет, правильный ли у Гвардиолы подход"

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани считает, что следующий сезон позволит судить, является ли правильным подход тренера Хосепа Гвардиолы.

После вылета "горожан" с 1/2 финала Кубка Англии стало понятно, что сезон 2016/17 станет первым бестрофейным в тренерской карьере Гвардиолы. На протяжении этой кампании испанский специалист нередко подвергался критике за свои неоднозначные кадровые и тактические решения.



У многих людей существуют сомнения, что Гвардиола сможет добиться успеха в Англии теми же методами, которые принесли ему кучу трофеев в "Барселоне" или "Баварии", однако Компани призывает повременить с выводами на 12 месяцев.



"Невозможно сравнивать "Барселону" и "Баварию" с "Манчестер Сити". Гвардиола пришел в "Сити" с очень уникальным стилем, и он хочет сохранить верность этой философии. Нам пришлось трудиться, чтобы адаптироваться к его стилю".



"Я не собираюсь приукрашивать, но думаю, в следующем сезоне мы увидим, является ли его подход правильным. Есть ощущение, что здесь у нас есть все слагаемые успеха, однако мы все еще являемся клубом, который строится. В следующем сезоне мы должны выступить лучше", — сообщил Компани Play Sports.