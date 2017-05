Светская хроника за вторник

Антуан Гризманн обойдется "Манчестер Юнайтед" в 155 миллионов фунтов. Виргил Ван Дейк предпочитает "Челси" "Арсеналу". "Галатасарай" не будет покупать Лукаса Лейву. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Приобретение нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, с учетом трансферной стоимости и зарплаты по контракту, обойдется "Манчестер Юнайтед" в 155 миллионов фунтов. (Daily Mail)



"Арсенал" вступил в переговоры о приобретении защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка, чья стоимость может достигать 50 млн. фунтов. (Daily Star)



Ван Дейк отказал "Арсеналу" и собирается перейти в "Челси". (The Sun)



"Арсенал" и "Манчестер Сити" готовы помешать переходу полузащитника "Спортинга" Вильяма Карвалью в "Вест Бромвич". (Sport Mediaset)



"Барселона" рассматривает защитника "Челси" Сесара Аспиликуэту в качестве альтернативы Эктору Беллерину из "Арсенала". (Sport)



"Милан" и "Марсель" сражаются за полузащитника "Челси" Цеска Фабрегаса. (beIN Sport)



"Челси" и "Сити" готовят предложения насчет нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса. Сам чилиец предпочитает перебраться к "синим". (The Telegraph)



"Сити" сохраняет интерес к вингеру "Баварии" Кингсли Куману. (The Times)



"Сити", "Юнайтед" и "Барселона" сражаются за защитника ПСЖ Маркиньоса. (Telefoot)



"Галатасарай" обсуждает приобретение нападающего Вильфрида Бони, за которого "Сити" хочет получить 10 млн. фунтов. (Fotomac)



"Галатасарай" отказался от покупки полузащитника "Ливерпуля" Лукаса Лейвы из-за завышенных требований бразильца по зарплате. (Daily Mirror)



Грядущим летом "Саутгемптон" рискует лишиться троих защитников: Виргила Ван Дейка, Седрика Соареша и Райана Бертрана. (The Telegraph)



"Кристал Пэлас" проявляет интерес к нападающему "Лорьяна" Бенжамену Муканджо, оцениваемому в 4.5 млн. фунтов. (Daily Mail)



Другое



"Интер" все еще мечтает переманить наставника "Челси" Антонио Конте. (Gazzetta dello Sport)



После окончания сезона "Саутгемптон" рассмотрит вопрос об увольнении своего тренера Клода Пюэля. (The Telegraph)



"Арсенал" заинтересовался 37-летним спортивным директором "Хоффенхайма" Александером Розеном. (Daily Mirror)



Несмотря на невыразительную игру, полузащитник Месут Озил продолжает требовать от "Арсенала" 300 тыс. фунтов в неделю по новому контракту. (Daily Mail)



Защитник Тоби Алдервейрелд открыт к новому контракту с "Тоттенхэмом", но хочет включить в соглашение пункт об отступных. (The Times)



В ближайшие дни главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес обсудит свое будущее в клубе. (Daily Mail)



Бывший нападающий "Арсенала" Фрэнсис Джефферс устроит благотворительный бойцовский бой с экс-вингером "Ливерпуля" Дэвидом Томпсоном. (Daily Mail)