"Тоттенхэм" может отказаться от покупки Уилфрида Захи

"Тоттенхэм" может отказаться от своих планов по приобретению вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи из-за обязательств игрока перед сборной Кот-д'Ивуара.

Этот сезон можно уверенно назвать лучшим в карьере экс-игрока "Манчестер Юнайтед". На счету Уилфрида уже шесть голов и девять результативных передач, благодаря чему он вновь может получить шанс в большом клубе.



До недавних пор ожидалось, что после окончания этого сезона "шпоры" возобновят свой давний интерес к Уилфриду, которого они пытались приобрести еще в августе, но предложение в 12 миллионов фунтов тогда было отклонено президентом "орлов" Стивом Пэришем.



Однако The Guardian стало известно, что "Тоттенхэм" может отказаться от своих планов по приобретению Захи — и все дело в решении Уилфрида представлять ивуарийскую сборную.



За соответствующим разрешением Заха обратился в ФИФА в ноябре, устав ждать своего шанса в сборной Англии. Уилфрид даже принял участие в Кубке Африки-2017 в Габоне, где ивуарийцы не смогли преодолеть групповой этап.



Однако для "шпор" совершенно неприемлема мысль о том, что их игрок, цена которого может превысить 30 миллионов фунтов, уедет на несколько недель в самый разгар сезона.



Это обстоятельство повышает шансы на то, что Заха останется в "Пэлас". На "Селхерст Парк" готовы сделать Уифрилда самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба с зарплатой в 110 тыс. фунтов в неделю.