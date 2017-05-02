Озил устроил скандал после поражения от "Тоттенхэма"

Месут Озил После проигранного матча против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье полузащитник "Арсенала" Месут Озил устроил настоящий скандал в раздевалке, что лишь добавляет сомнений относительно его будущего в клубе.

28-летний игрок сборной Германии неубедительно проводит концовку этого сезона, и завершившееся победой "шпор" 2:0 дерби Северного Лондона стало очередным большим матчем, в котором Озил себя никак не проявил.

Как сообщает The Telegraph, после матча Месут был выбран в числе игроков, которым необходимо пройти допинг-тест. Расстроенный этим событием, а также собственной игрой Озил закатил скандал и поначалу отказался от процедуры.

Месут жаловался, что его слишком часто выбирают для сдачи допинг-пробы, и лишь после угрозы денежного штрафа согласился пройти тест. Одновременно Озил в порыве гнева пнул дверь, оставив на ней следы от своих шипов.

Этот инцидент лишь отражает то накопившееся разочарование, которое испытывает Озил, и не добавляет ясности в ситуацию относительно будущего экс-игрока "Реала", чей действующий контракт истекает через 12 месяцев.

По информации источника, "Арсенал" готов обсудить продажу Месута, но проблема в том, что своей игрой немец не привлекает особого интереса со стороны топ-клубов Европы, в отличие от партнера по команде Алексиса Санчеса.

Кроме того, нестабильная игра Озила, а также перспективы остаться без Лиги Чемпионов не позволяют "канонирам" улучшить свое предложение для Месута о новом контракте. Пока что немец не готов продлить сотрудничество с "Арсеналом", однако его требования повысить зарплату сверх предлагаемых 280 тысяч фунтов в неделю выглядят необоснованно.


Метки Арсенал, Озил

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2017 10:00

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  1. fc-zenit 02.05.2017 10:59 # fc-zenit
    Хехе, никому не нужные гейгуннеры)

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  2. chaki 02.05.2017 10:54 # chaki
    Продать в турцию

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  3. knvlay 02.05.2017 10:43 # knvlay
    Турок обоссанный, пристрелите его уже кто-нибудь

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  4. nemovista 02.05.2017 10:18 # nemovista
    Так Тоттенхэма или Челси??? О_о

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  5. goodnight 02.05.2017 10:17 # goodnight
    Надо его продать к черту ) пора покупать арсеналу харизматичных футболистов. Он постоянно ноет , я уверен tielemans лучше себя проявит чем он в больших матчах) парень молодой но точная нога от бога)

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  6. arnold 02.05.2017 10:17 # arnold
    истеричка ах ах

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  7. electric 02.05.2017 10:10 # electric
    росомаха?

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  8. extra 02.05.2017 10:07 # extra
    давно гнать пора

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  9. akadam 02.05.2017 10:05 # akadam
    На поле просто обоссался вот и не мог процедуру пройти. На счет зарплаты тоже явная описка: не мог бухгалтер предложить 280 К.

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  10. andros13 02.05.2017 10:04 # andros13
    какие там 280 тыр? он и на 100 не наиграл

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  11. h22o 02.05.2017 10:03 # h22o
    не играет и на 50к, а хочет 280к. топовый днарина!

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