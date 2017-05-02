Озил устроил скандал после поражения от "Тоттенхэма"

После проигранного матча против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье полузащитник "Арсенала" Месут Озил устроил настоящий скандал в раздевалке, что лишь добавляет сомнений относительно его будущего в клубе.

28-летний игрок сборной Германии неубедительно проводит концовку этого сезона, и завершившееся победой "шпор" 2:0 дерби Северного Лондона стало очередным большим матчем, в котором Озил себя никак не проявил.



Как сообщает The Telegraph, после матча Месут был выбран в числе игроков, которым необходимо пройти допинг-тест. Расстроенный этим событием, а также собственной игрой Озил закатил скандал и поначалу отказался от процедуры.



Месут жаловался, что его слишком часто выбирают для сдачи допинг-пробы, и лишь после угрозы денежного штрафа согласился пройти тест. Одновременно Озил в порыве гнева пнул дверь, оставив на ней следы от своих шипов.



Этот инцидент лишь отражает то накопившееся разочарование, которое испытывает Озил, и не добавляет ясности в ситуацию относительно будущего экс-игрока "Реала", чей действующий контракт истекает через 12 месяцев.



По информации источника, "Арсенал" готов обсудить продажу Месута, но проблема в том, что своей игрой немец не привлекает особого интереса со стороны топ-клубов Европы, в отличие от партнера по команде Алексиса Санчеса.



Кроме того, нестабильная игра Озила, а также перспективы остаться без Лиги Чемпионов не позволяют "канонирам" улучшить свое предложение для Месута о новом контракте. Пока что немец не готов продлить сотрудничество с "Арсеналом", однако его требования повысить зарплату сверх предлагаемых 280 тысяч фунтов в неделю выглядят необоснованно.