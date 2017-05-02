Озил устроил скандал после поражения от "Тоттенхэма"
После проигранного матча против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье полузащитник "Арсенала" Месут Озил устроил настоящий скандал в раздевалке, что лишь добавляет сомнений относительно его будущего в клубе.
28-летний игрок сборной Германии неубедительно проводит концовку этого сезона, и завершившееся победой "шпор" 2:0 дерби Северного Лондона стало очередным большим матчем, в котором Озил себя никак не проявил.
Как сообщает The Telegraph, после матча Месут был выбран в числе игроков, которым необходимо пройти допинг-тест. Расстроенный этим событием, а также собственной игрой Озил закатил скандал и поначалу отказался от процедуры.
Месут жаловался, что его слишком часто выбирают для сдачи допинг-пробы, и лишь после угрозы денежного штрафа согласился пройти тест. Одновременно Озил в порыве гнева пнул дверь, оставив на ней следы от своих шипов.
Этот инцидент лишь отражает то накопившееся разочарование, которое испытывает Озил, и не добавляет ясности в ситуацию относительно будущего экс-игрока "Реала", чей действующий контракт истекает через 12 месяцев.
По информации источника, "Арсенал" готов обсудить продажу Месута, но проблема в том, что своей игрой немец не привлекает особого интереса со стороны топ-клубов Европы, в отличие от партнера по команде Алексиса Санчеса.
Кроме того, нестабильная игра Озила, а также перспективы остаться без Лиги Чемпионов не позволяют "канонирам" улучшить свое предложение для Месута о новом контракте. Пока что немец не готов продлить сотрудничество с "Арсеналом", однако его требования повысить зарплату сверх предлагаемых 280 тысяч фунтов в неделю выглядят необоснованно.
02.05.2017 10:00
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Хехе, никому не нужные гейгуннеры)
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Продать в турцию
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Турок обоссанный, пристрелите его уже кто-нибудь
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Так Тоттенхэма или Челси??? О_о
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Надо его продать к черту ) пора покупать арсеналу харизматичных футболистов. Он постоянно ноет , я уверен tielemans лучше себя проявит чем он в больших матчах) парень молодой но точная нога от бога)
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истеричка ах ах
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росомаха?
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давно гнать пора
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На поле просто обоссался вот и не мог процедуру пройти. На счет зарплаты тоже явная описка: не мог бухгалтер предложить 280 К.
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какие там 280 тыр? он и на 100 не наиграл
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не играет и на 50к, а хочет 280к. топовый днарина!
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