Люк Шоу пропустит остаток сезона

Медицинский штаб "Манчестер Юнайтед" не ожидает, что защитник Люк Шоу сможет вернуться на футбольное поле в остатке сезона.

После ничейного матча против "Суонси" в воскресенье (1:1) главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо довольно колко выразился насчет Шоу, заявив, что травма Люка должна быть очень серьезной, раз он покинул поле уже через 10 минут после начала.



По информации The Telegraph, результаты углубленного обследования игрока сборной Англии поступят в ближайшие 24 часа, но уже сейчас понятно, что Люк вовсе не притворялся и не пытался поберечь себя, в чем его заподозрил Моуриньо.



Стопа Шоу сильно опухла, и доктора ожидают, что 21-летнему защитнику потребуется не менее четырех недель на восстановление. Это исключает участие Люка даже в заключительном матче сезона, которым может стать финал Лиги Европы 24 мая.



Кроме того, Шоу не получит вызов в сборную Англии для подготовки к отборочному матчу ЧМ-2018 против Шотландии 10 июня. Также ожидается, что Люк не будет привлечен для участия в молодежном Чемпионате Европы в Польше грядущим летом.



Что касается будущего Люка на "Олд Траффорд", то этот вопрос остается открытым. Шоу придется сильно постараться, потому что пока ему не удалось завоевать доверие Моуриньо.