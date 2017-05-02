Жозе Моуриньо вновь жалуется на расписание матчей

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что календарь этого сезона не смог бы вместить все матчи, если бы его команда продолжала борьбу еще и в Кубке Англии.

В последнее время Моуриньо не устает жаловаться на жесточайший график, что привело к большому количеству травм. Однако в ближайшие три недели "красным дьяволам" не стоит ждать поблажек — сумасшедший темп сохранится до самого финиша сезона.

Если "Юнайтед" удастся преодолеть сопротивление "Сельты", то 24 мая подопечные Моуриньо сыграют в финале Лиги Европы — спустя три дня после заключительного матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас", которым Жозе может пожертвовать.

"То, что происходит, является следствием нашего успеха, а также следствием календаря. Представьте, что мы добрались бы до полуфинала Кубка Англии, и играли бы там против "Тоттенхэма" (вместо "Челси", победившего МЮ в четвертьфинале). Поэтому матч против "Бернли", который мы проводили в тот уикенд, тоже состоялся бы позже".

"Но когда? Когда? Когда? Когда бы мы сыграли этот матч против "Бернли"? Потому что до окончания сезона мы играем каждые два-три дня, и когда бы мы сыграли против "Бернли"? После финала Кубка Англии? В июне? Во время предсезонного периода? Когда бы мы сыграли этот матч?"

"Так что это даже некоторое облегчение, что мы не вышли в полуфинал Кубка Англии, однако мы столкнемся с прежней проблемой: тебя наказывают за то, что ты добиваешься успеха. Если мы победим "Севилью" и выйдем в финал — в данный момент я рассуждаю гипотетически — то финал Лиги Европы будет в среду (24 мая). Но в воскресенье мы играем против "Кристал Пэлас" (21 мая), а двумя днями ранее в гостях у "Саутгемптона".

"Люди хотят, чтобы мы добрались до финала, но — при всем уважении к "Сельте" — выход в финал повлечет ужасные последствия. Может быть, тогда мне придется взять Ники Батта и его команду (U-23) на матч против "Кристал Пэлас".

"Я надеюсь, что "Кристал Пэлас" не потребуется этот матч, чтобы остаться в дивизионе, потому что это было бы очень плохо для нас, если они будут нуждаться в очках, а мы выставим против них команду U-23", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. antiterror 02.05.2017 09:03 # antiterror
    "Если мы победим "Севилью" и выйдем в финал"
    "но — при всем уважении к "Сельте"

    Источник: http://fapl.ru/posts/54667/?c=1

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  2. algambra 02.05.2017 08:36 # algambra
    не понимаю чего вы гоните на Моуриньо, он абсолютно прав.

    надо эту тему форсить, чтобы ФА более разумно подходило к планированию календаря, раз его утверждает.

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  3. knvlay 02.05.2017 08:28 # knvlay
    Не севилью, а сельту, михужло плять

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  4. dayver 02.05.2017 08:14 # dayver
    Кто-нибудь остановите эту машину плача и нытья. Если бы не бездарные потери очков дома, уже давно обеспечили место даже в тройке, и не надо было б в ЛЕ потеть. По-хорошему валить бы тебе из МЮ, поднимать всякие Порту, Интеры на прежний уровень. Мойша даже столько не плакался.

    #MourinhoOut

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  5. rap-woiska 02.05.2017 08:11 # rap-woiska
    Напомните,Клопп так ныл или просто воспринимал это как данность !?

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  6. pistolero-lfc 02.05.2017 08:09 # pistolero-lfc
    Nothing... I say nothing... Nothing can stop you now!

    https://www.youtube.com/watch?v=vrZr1nLbNdk

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  7. deathshot19 02.05.2017 08:05 # deathshot19
    Усыпите уже этого господина.

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