Жозе Моуриньо вновь жалуется на расписание матчей
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что календарь этого сезона не смог бы вместить все матчи, если бы его команда продолжала борьбу еще и в Кубке Англии.
В последнее время Моуриньо не устает жаловаться на жесточайший график, что привело к большому количеству травм. Однако в ближайшие три недели "красным дьяволам" не стоит ждать поблажек — сумасшедший темп сохранится до самого финиша сезона.
Если "Юнайтед" удастся преодолеть сопротивление "Сельты", то 24 мая подопечные Моуриньо сыграют в финале Лиги Европы — спустя три дня после заключительного матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас", которым Жозе может пожертвовать.
"То, что происходит, является следствием нашего успеха, а также следствием календаря. Представьте, что мы добрались бы до полуфинала Кубка Англии, и играли бы там против "Тоттенхэма" (вместо "Челси", победившего МЮ в четвертьфинале). Поэтому матч против "Бернли", который мы проводили в тот уикенд, тоже состоялся бы позже".
"Но когда? Когда? Когда? Когда бы мы сыграли этот матч против "Бернли"? Потому что до окончания сезона мы играем каждые два-три дня, и когда бы мы сыграли против "Бернли"? После финала Кубка Англии? В июне? Во время предсезонного периода? Когда бы мы сыграли этот матч?"
"Так что это даже некоторое облегчение, что мы не вышли в полуфинал Кубка Англии, однако мы столкнемся с прежней проблемой: тебя наказывают за то, что ты добиваешься успеха. Если мы победим "Севилью" и выйдем в финал — в данный момент я рассуждаю гипотетически — то финал Лиги Европы будет в среду (24 мая). Но в воскресенье мы играем против "Кристал Пэлас" (21 мая), а двумя днями ранее в гостях у "Саутгемптона".
"Люди хотят, чтобы мы добрались до финала, но — при всем уважении к "Сельте" — выход в финал повлечет ужасные последствия. Может быть, тогда мне придется взять Ники Батта и его команду (U-23) на матч против "Кристал Пэлас".
"Я надеюсь, что "Кристал Пэлас" не потребуется этот матч, чтобы остаться в дивизионе, потому что это было бы очень плохо для нас, если они будут нуждаться в очках, а мы выставим против них команду U-23", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.
02.05.2017 08:00
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Последние комментарии:
"Если мы победим "Севилью" и выйдем в финал"
"но — при всем уважении к "Сельте"
Источник: http://fapl.ru/posts/54667/?c=1
(ответить)
не понимаю чего вы гоните на Моуриньо, он абсолютно прав.
надо эту тему форсить, чтобы ФА более разумно подходило к планированию календаря, раз его утверждает.
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Не севилью, а сельту, михужло плять
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Кто-нибудь остановите эту машину плача и нытья. Если бы не бездарные потери очков дома, уже давно обеспечили место даже в тройке, и не надо было б в ЛЕ потеть. По-хорошему валить бы тебе из МЮ, поднимать всякие Порту, Интеры на прежний уровень. Мойша даже столько не плакался.
#MourinhoOut
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Напомните,Клопп так ныл или просто воспринимал это как данность !?
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Nothing... I say nothing... Nothing can stop you now!
https://www.youtube.com/watch?v=vrZr1nLbNdk
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Усыпите уже этого господина.
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