Семь вещей, что мы узнали в 35-м туре

Первая победа "Мидлсбро" в 2017 году, первая выездная победа "Бернли" в сезоне, вылет "Сандерленда", а также математически доказанное превосходство "Тоттенхэма" над "Арсеналом", — этими и другими интересными вещами запомнился нам 35-й тур Премьер-Лиги.





"Сандерленд", наконец, отправится в Чемпионшип



То, что выглядело неминуемым уже достаточно давно, было официально оформлено в субботу. Против "Борнмута" "Сандерленд" провел далеко не худший свой поединок, но поздний гол разыгравшего форварда "вишенок" Джошуа Кинга лишил команду Дэвида Мойеса математических шансов на очередное спасение.



Среди многочисленных финальных рывков "Сандерленда" было несколько по-настоящему впечатляющих, но за каждым новым следовал логичный вопрос: а зачем вообще "черные коты" сохраняют место в элите? Раз за разом "Сандерленд" проходил тот же путь — выживала команда только ради того, что в следующем году снова героически спасти свою шкуру. В этом сезоне круг замкнулся, что не выглядит случайным. В Дэвиде Мойесе "Сандерленд", наконец, получил менеджера, изначально настроенного на понижение в классе, но что даже важнее — то же настроение поддерживал и владелец клуба Эллис Шорт, давно помышляющий о продаже клуба. Вылет "Сандерленда" в Чемпионшип стал следствием многолетней провальной политики его руководства и менеджмента, исправлять ошибки в которой теперь не был настроен и сам владелец.



"Борнмуту" больше не о чем переживать



Пару недель назад менеджер "вишенок" Эдди Хау предостерегал своих футболистов: расслабляться они не имеют права, несмотря даже на неплохое преимущество перед аутсайдерами чемпионата. Приблизительно те же слова Хау произносил и прошлой весной в схожей ситуации: как и тогда, он произвел верный эффект на подопечных, добившись и большого тренерского достижения. Теперь можно с уверенностью сказать, что скромный "Борнмут" проведет уже третий подряд сезон в элите английского футбола.



За разгромом "Мидлсбро" на минувшей неделе последовала выездная победа над "Сандерлендом". Снова в ее сердце был нападающий Джошуа Кинг, забивший в 2017 году целых 12 мячей — при 17 ударах в створ ворот соперников. Для Кинга такие показатели результативности уникальны, и возросшее качество в игре норвежца, как и общий профессиональный рост "вишенок" в последние годы, было достигнуто благодаря блистательному менеджменту Хау. "Борнмуту" не о чем больше переживать в этом сезоне, и даже более того — до тех пор, пока Хау будет интересна работа на "Виталити", у болельщиков этого клуба нет никаких причин волноваться в принципе.



"Бернли" не останется без выездных побед



Статистика команды Шона Дайча была по-настоящему уникальной. При том, что "Бернли" и до субботы был в шаге-двух от сохранения прописки в элите, "бордовые" так и оставались без выездных побед. Нельзя сказать, что при этом качество выступлений "Бернли" на своем и чужих стадионах существенно отличалось — практически всегда подопечные Дайча давали серьезный бой оппонентам и демонстрировали тактическую готовность к большинству из них.



Сломать статистику удалось в отчетном туре на поле "Кристал Пэлас". Несмотря на заметный прогресс "орлов" в последние недели, их проблемы в этом поединке были ожидаемыми. Здесь сказались и кадровые проблемы подопечных Сэма Эллардайса, и их заметная усталость — в течение шести дней до этого они провели сложнейшие матчи с "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом". "Бернли" великолепно сыграл в обороне, помешав, в первую очередь, контратакующему сопернику создать достаточное количество моментов, а также реализовал свои шансы в передней линии. Успехи Шона Дайча в "Бернли" не были под сомнением, но теперь менеджер может получить эмоциональное удовлетворение, решив единственный неприятный и даже непонятный для него вопрос.



"Суонси" преодолел кризисный этап



Как и неделю назад, результат "Халла" оставлял команду Поля Клемента перед необходимостью набирать очки, и недавно кризисные "лебеди" снова показали как признаки выздоровления после сложного этапа, так и общее желание бороться за выживание. "Халл" прыгнул выше привычного, взяв ничью на поле "Саутгемптона", и тут же "Суонси" добился даже большего, отобрав очки на поле "Манчестер Юнайтед".



При всех травмах, преследующих команду Жозе Моуриньо, она имела достаточно сильный состав хотя бы для того, чтобы обозначить свое преимущество над "лебедями". Манкунианцы потеряли немало домашних баллов, не реализовывая моменты против глубоко обороняющихся соперников, но в воскресенье мы наблюдали немного другую историю. "Суонси" не только здорово защищался — подопечные Клемента провели большую часть поединка на равных с фаворитом. Даже более того: именно они забили "чистый" мяч, учитывая, что свой гол МЮ получил после очень сомнительного пенальти. Когда к мячу у штрафной хозяев подошел Гульфи Сигурдссон, исход выглядел предопределенным по ряду причин. Домашней "удаче" Юнайтед, мастерству исландца в умении исполнять такие удары, и его же личной статистике на "Олд Траффорд" — Сигурдссон забил в третьей подряд поездке на легендарный стадион.



"Мидлсбро" не намерен сдаваться



Положение команды Стива Агню, с точки зрения очковых показателей, выглядит почти безнадежным. Вряд ли многое могла изменить победа над "Сандерлендом" в среду. "Речники" минимально взяли верх над единственной командой, идущей позади них в турнирной таблице. Эта же победа стала для них первой в 2017 году. Едва ли такой скромный успех "Боро" говорил о надвигающихся проблемах для "Манчестер Сити".



После осечки "Юнайтед" команда Пепа Гвардиолы имела шанс оторваться от соседей, но вместо этого еще сильнее закрутила борьбу за места в первой четверке, оставив шансы даже проигравшему позже "Арсеналу". Внезапно (и кто-то скажет, что уже неоправданно) "Мидлсбро" дал манкунианцам серьезным бой, дважды ведя в счете и записав на свой счет результативную ничью. На этом проблемы для Гвардиолы не завершились: травму получил Серхио Агуэро, что немного тревожно даже при том факте, что три последних игры "Сити" проведет дома. Воскресная встреча в очередной раз подтвердила, что проблемы могут поджидать "горожан" и их конкурентов в самых неожиданных местах.



"Эвертон" ограничится Лигой Европы



Потенциально выезд на "Гудисон Парк" выглядел наиболее сложным испытанием для "Челси" на финальном отрезке чемпионата. "Ириски" с декабря демонстрируют футбол, достойный места в первой четверке, и на их счету уже было несколько по-настоящему выдающихся результатов — в первую очередь, колоссальная победа со счетом 4:0 над "Манчестер Сити".



Долгое время команда Рональда Кумана на равных сражалась с лидерами чемпионата, но концовка встречи не оставила им никаких шансов. "Челси" не просто добился своего: подопечные Конте забили трижды, записав на свой счет вторую в сезоне разгромную победу над, безусловно, прогрессирующим "Эвертоном". "Челси" мерсисайдцам пока никак не дается, и по итогу амбициозному Кумана придется принять позицию "лучшей команды среди остального чемпионата", что вполне соответствует общим возможностям и нынешнему классу в составе ливерпульцев.



"Тоттенхэм" финиширует выше "Арсенала"



Шансы на то, чтобы обойти "Челси", все так же минимальны, но концовка сезона уже дарит небольшие и в то же время важным психологические победы для команды Маурисио Почеттино. Аргентинский менеджер был в ярости из-за той манеры, в которой его подопечные годом ранее не только выбыли из чемпионской борьбы, но и упустили вторую строчку чемпионата, пустив вперед соседей из "Арсенала". Теперь этого не повторится.



То, что в этом году "шпоры" выросли психологически, было понятно в среду, когда поздний гол Кристиана Эриксена принес им победу на поле "Кристал Пэлас". В воскресенье "Тоттенхэм" снова играл, зная об успехе "Челси", но снова был на высоте. И даже более того — команда Почеттино вчистую била тот самый "Арсенал", долго казавшийся частью общего ментального барьера. Только геройства Петра Чеха уберегли "канониров" от разгрома, но уже ничто не убережет от осознания того, что в этом году лучшей командой Северного Лондона не только по содержанию и потенциалу, но чисто по факту станет "Тоттенхэм". С чемпионством, наверное, придется повременить, но уже ничто не лишит команду Почеттино второго места.



Иван Громиков специально для FAPL.ru