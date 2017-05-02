Ибрагимович перенес операцию и собирается вернуться в футбол

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович был успешно прооперирован и теперь собирается возобновить игровую карьеру.

Напомним, в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" в апреле Ибрагимович получил серьезную травму связок колена. Сразу же появились опасения, что карьера Златана может оказаться под угрозой, учитывая длительный период восстановления.



Точный характер повреждения и сроки восстановления по-прежнему не раскрываются, однако сейчас агент 35-летнего шведа Мино Райола сделал обнадеживающее заявление относительно своего клиента.



"Златан Ибрагимович успешно перенес операцию на колене. Он полностью восстановится, и эта травма не заканчивает его карьеру. Златан приступил к реабилитации в клинике в Питтсбурге и на протяжении своего восстановления будет находиться под наблюдением хирургов".



"Златан и медицинский персонал недоступны для интервью в данный момент времени. Дополнительная информация будет предоставлена позже", — гласит заявление Райолы.