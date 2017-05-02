Джан: "Лучший гол, что я когда-либо забивал"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан назвал свой гол в ворота "Уотфорда" лучшим, что он когда-либо забивал.

В понедельник вечером "красные" одержали чрезвычайно важную победу на поле "шершней" — 0:1. Этот результат был достигнут благодаря великолепному удару Джана, который принял передачу Лукаса Лейвы и пробил в падении через себя. Эмре рад, что забил такой важный и такой красивый гол.



"Мне никогда не удавалось забить таким образом — может быть, только в юности. Это лучший гол, что я когда-либо забивал".



"Я увидел свободное пространство и сразу же туда устремился. Моей первой мыслью было пробить головой, но у меня особо не было времени на размышления".



"Важнее всего, что мы набрали три очка, зная, как вчера сыграли конкуренты. Это был важный матч для нас. Все в наших руках. Если мы выиграем три оставшихся матча, то будем в Лиге Чемпионов. Мы уверены в себе. Мы сможем выиграть эти матчи, если будем играть таким же образом", — сообщил Джан Sky Sports.