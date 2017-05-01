"Ливерпуль" обыграл "Уотфорд" благодаря чудесному голу Джана
"Ливерпулю" удалось воспользоваться осечками своих конкурентов и, одержав минимальную победу в гостях у "Уотфорда" благодаря блестящему голу Эмре Джана, укрепиться на третьем месте в Премьер-Лиге.
"Шершни" недосчитались как Хосе Холебаса, так и Крейга Кэткарта, благодаря чему Адриан Мариаппа всего лишь в третий раз в этом сезоне Премьер-Лиги появился с первых минут.
Наставник "красных" Юрген Клопп выпустил тех же 11 игроков, что и на матч против "Кристал Пэлас", завершившийся домашним поражением 1:2. Адам Лаллана и Даниэль Старридж сменили лазарет на лавку.
Начало матча было омрачено для гостей травмой Филиппе Коутиньо. Даже хромая, бразилец вернулся на поле, но продолжить игру не смог и был заменен на Лаллану.
Лишившись своего мозгового центра, "Ливерпуль" демонстрировал довольно бестолковую игру и смог создать лишь один момент, когда дальним ударом голкипера размял Эмре Джан.
Первая реальная возможность открыть счет предоставилась "красным" на 41-й минуте, когда голкипер "Уотфорда" Эурельо Гомес вынес мяч за пределы штрафной, а Лаллана немедленно пробил с лету — перекладина!
И все-таки перед самым перерывом гостям удалось распечатать ворота "шершней". Лукас Лейва мягко набросил мяч в штрафную, где Джан нанес шикарный удар "ножницами" в падении — 0:1.
Во втором тайме "Ливерпуль" достаточно уверенно контролировал мяч, хотя на второй гол особо рассчитывать не мог. Хозяева почти не сопротивлялись и даже не устроили финального штурма, но на исходе компенсированного времени Себастьян Предль все-таки отметился ударом в перекладину.
Несмотря на довольно посредственную игру, "Ливерпуль" одержал важнейшую победу и, воспользовавшись осечками конкурентов в воскресенье, укрепился на третьей позиции в Премьер-Лиге. Возвращение в Лигу Чемпионов становится все ближе.
"Уотфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче
01.05.2017 23:55
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Последние комментарии:
типичный скамопитух
«Мы похороним амбиции «Ливерпуля» на Лигу Чемпионов»
© Том Клеверли перед матчем
(ответить)
Трехкратный, браво Марк.
(ответить)
Все. Хиггинсу ГэГэ
(ответить)
да нас всех с победой!ещё 3 игры,надо набирать по максимуму.не хочется вдаваться в подробности этой игры..но выиграли-и молодцы!
(ответить)
вот же джака будет если мю не попадет в лч на след сезон.
(ответить)
кстати, у Фирмача без Коута совсем игра не идет.
(ответить)
Поздравляю красных.
Опять одни и те же ошибки допвскает Клоппарь.
Поздние замены, замены игроков не по позициям, маринует настоящего топа до 85 минуты и т.д.
Так нельзя играть.
Судья типичный скум. Ну да ладно. Ориджи чет не развивается у вас. В Саутгемптон его
(ответить)
С победой!Очки,как никак.Хотя играли слабо.Хотя все команды в конце сезона устали.
(ответить)
Лукас Плева - 3 гп в Апл
погбецо - 3 гп в Апл
100 млн, просто ору
(ответить)
Норм Сити поднапрягли, пусть они теперь с КП бодаются, зная, что выигрывать должны в обязаловку.
(ответить)
разница мячей петучей просто доставляет...+49 пздц
и опять второй год подряд нюхнут песос, а не 1 место
риал неудачники)
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эх отскочили, ну и молодцом ...
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самир самир какой счет?)
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На классе (джана). Клайн в атаке хуже милнера. Фирмино сильно выше уровня всей остальной атаки и полузащиты, за ним тупо не успевают
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С отскоком.
Хиггинс 15-16, ояебу какой финал.
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В конце вотфорд авызын,ны сегим чуть не сделал ливеру
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Спасибо Предлю за бууум на фапле
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пойдут ли топари к клоппу теперь?
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Клопп четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
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Три очка не пахнут, а три пахнут (С) миссис Собакевич.
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