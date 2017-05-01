"Ливерпуль" обыграл "Уотфорд" благодаря чудесному голу Джана

"Ливерпулю" удалось воспользоваться осечками своих конкурентов и, одержав минимальную победу в гостях у "Уотфорда" благодаря блестящему голу Эмре Джана, укрепиться на третьем месте в Премьер-Лиге.

"Шершни" недосчитались как Хосе Холебаса, так и Крейга Кэткарта, благодаря чему Адриан Мариаппа всего лишь в третий раз в этом сезоне Премьер-Лиги появился с первых минут.



Наставник "красных" Юрген Клопп выпустил тех же 11 игроков, что и на матч против "Кристал Пэлас", завершившийся домашним поражением 1:2. Адам Лаллана и Даниэль Старридж сменили лазарет на лавку.



Начало матча было омрачено для гостей травмой Филиппе Коутиньо. Даже хромая, бразилец вернулся на поле, но продолжить игру не смог и был заменен на Лаллану.



Лишившись своего мозгового центра, "Ливерпуль" демонстрировал довольно бестолковую игру и смог создать лишь один момент, когда дальним ударом голкипера размял Эмре Джан.



Первая реальная возможность открыть счет предоставилась "красным" на 41-й минуте, когда голкипер "Уотфорда" Эурельо Гомес вынес мяч за пределы штрафной, а Лаллана немедленно пробил с лету — перекладина!



И все-таки перед самым перерывом гостям удалось распечатать ворота "шершней". Лукас Лейва мягко набросил мяч в штрафную, где Джан нанес шикарный удар "ножницами" в падении — 0:1.



Во втором тайме "Ливерпуль" достаточно уверенно контролировал мяч, хотя на второй гол особо рассчитывать не мог. Хозяева почти не сопротивлялись и даже не устроили финального штурма, но на исходе компенсированного времени Себастьян Предль все-таки отметился ударом в перекладину.



Несмотря на довольно посредственную игру, "Ливерпуль" одержал важнейшую победу и, воспользовавшись осечками конкурентов в воскресенье, укрепился на третьей позиции в Премьер-Лиге. Возвращение в Лигу Чемпионов становится все ближе.



"Уотфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче