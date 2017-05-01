"Ливерпуль" обыграл "Уотфорд" благодаря чудесному голу Джана

Эмре Джан "Ливерпулю" удалось воспользоваться осечками своих конкурентов и, одержав минимальную победу в гостях у "Уотфорда" благодаря блестящему голу Эмре Джана, укрепиться на третьем месте в Премьер-Лиге.

"Шершни" недосчитались как Хосе Холебаса, так и Крейга Кэткарта, благодаря чему Адриан Мариаппа всего лишь в третий раз в этом сезоне Премьер-Лиги появился с первых минут.

Наставник "красных" Юрген Клопп выпустил тех же 11 игроков, что и на матч против "Кристал Пэлас", завершившийся домашним поражением 1:2. Адам Лаллана и Даниэль Старридж сменили лазарет на лавку.

Начало матча было омрачено для гостей травмой Филиппе Коутиньо. Даже хромая, бразилец вернулся на поле, но продолжить игру не смог и был заменен на Лаллану.

Лишившись своего мозгового центра, "Ливерпуль" демонстрировал довольно бестолковую игру и смог создать лишь один момент, когда дальним ударом голкипера размял Эмре Джан.

Первая реальная возможность открыть счет предоставилась "красным" на 41-й минуте, когда голкипер "Уотфорда" Эурельо Гомес вынес мяч за пределы штрафной, а Лаллана немедленно пробил с лету — перекладина!

И все-таки перед самым перерывом гостям удалось распечатать ворота "шершней". Лукас Лейва мягко набросил мяч в штрафную, где Джан нанес шикарный удар "ножницами" в падении — 0:1.

Во втором тайме "Ливерпуль" достаточно уверенно контролировал мяч, хотя на второй гол особо рассчитывать не мог. Хозяева почти не сопротивлялись и даже не устроили финального штурма, но на исходе компенсированного времени Себастьян Предль все-таки отметился ударом в перекладину.

Несмотря на довольно посредственную игру, "Ливерпуль" одержал важнейшую победу и, воспользовавшись осечками конкурентов в воскресенье, укрепился на третьей позиции в Премьер-Лиге. Возвращение в Лигу Чемпионов становится все ближе.

"Уотфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2017 23:55

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 02.05.2017 01:17 # gerrard08
    типичный скамопитух

    «Мы похороним амбиции «Ливерпуля» на Лигу Чемпионов»

    © Том Клеверли перед матчем

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  2. budun 02.05.2017 01:06 # budun
    Трехкратный, браво Марк.

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  3. calvin-harris 02.05.2017 01:03 # calvin-harris
    Все. Хиггинсу ГэГэ

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  4. normalyok 02.05.2017 00:57 # normalyok
    да нас всех с победой!ещё 3 игры,надо набирать по максимуму.не хочется вдаваться в подробности этой игры..но выиграли-и молодцы!

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  5. raka-eve 02.05.2017 00:22 # raka-eve
    вот же джака будет если мю не попадет в лч на след сезон.

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  6. ssa 02.05.2017 00:22 # ssa
    кстати, у Фирмача без Коута совсем игра не идет.

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  7. largo-winch 02.05.2017 00:18 # largo-winch
    Поздравляю красных.
    Опять одни и те же ошибки допвскает Клоппарь.

    Поздние замены, замены игроков не по позициям, маринует настоящего топа до 85 минуты и т.д.

    Так нельзя играть.
    Судья типичный скум. Ну да ладно. Ориджи чет не развивается у вас. В Саутгемптон его

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  8. emily-lfc-2005 02.05.2017 00:14 # emily-lfc-2005
    С победой!Очки,как никак.Хотя играли слабо.Хотя все команды в конце сезона устали.

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  9. hamann20 02.05.2017 00:13 # hamann20
    Лукас Плева - 3 гп в Апл
    погбецо - 3 гп в Апл


    100 млн, просто ору

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  10. sausage 02.05.2017 00:13 # sausage
    Норм Сити поднапрягли, пусть они теперь с КП бодаются, зная, что выигрывать должны в обязаловку.

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  11. arnold 02.05.2017 00:12 # arnold
    разница мячей петучей просто доставляет...+49 пздц
    и опять второй год подряд нюхнут песос, а не 1 место
    риал неудачники)

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  12. jaguar 02.05.2017 00:10 # jaguar
    эх отскочили, ну и молодцом ...

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  13. arnold 02.05.2017 00:10 # arnold
    самир самир какой счет?)

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  14. aristarh-overeem 02.05.2017 00:09 # aristarh-overeem
    На классе (джана). Клайн в атаке хуже милнера. Фирмино сильно выше уровня всей остальной атаки и полузащиты, за ним тупо не успевают

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  15. budun 02.05.2017 00:09 # budun
    С отскоком.
    Хиггинс 15-16, ояебу какой финал.

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  16. chebrec 02.05.2017 00:05 # chebrec
    В конце вотфорд авызын,ны сегим чуть не сделал ливеру

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  17. suarezov 02.05.2017 00:05 # suarezov
    Спасибо Предлю за бууум на фапле

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  18. awesome-arsenal 02.05.2017 00:05 # awesome-arsenal
    пойдут ли топари к клоппу теперь?

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  19. lauda 02.05.2017 00:04 # lauda
    Клопп четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.

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  20. fakekafake 02.05.2017 00:04 # fakekafake
    Три очка не пахнут, а три пахнут (С) миссис Собакевич.

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