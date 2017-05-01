Жезус: "Агуэро больше не основной нападающий "Сити"

Габриэль Жезус и Серхио Агуэро Дерзкий новичок "Манчестер Сити" Габриэль Жезус заявил, что его конкурент Серхио Агуэро больше не считается основным нападающим команды.

После возвращения Жезуса в строй главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола решился на эксперимент, выпустив бразильца в одной связке с Агуэро на гостевой матч против "Мидлбсро". Это событие бразилец отметил голом, позволившим избежать сенсационного поражения (2:2).

Жезус уже предупредил аргентинца, что теперь в "Сити" нет основного нападающего, а попасть в состав сможет тот, кто лучше выступает в данный момент времени.

"У нас нет основного нападающего и резервиста. Кто находится в лучшей форме, тот и выходит играть. Это решение тренера, поэтому мы должны на равных конкурировать за место в составе", - цитирует Жезуса Goal.



Метки Агуэро, Жезус, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 01.05.2017 22:00

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  1. pakhrudinov 01.05.2017 22:17 # pakhrudinov
    Ахах... Тебе до Куна, как до Китая на самокате

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  2. role-playin 01.05.2017 22:08 # role-playin
    Балотелзус какой то. 4 гола забил и звезду поймал.

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  3. mancunia-planet 01.05.2017 22:05 # mancunia-planet
    челсити = мешки
    невероятно, но факт

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  4. ed-malcev 01.05.2017 22:02 # ed-malcev
    зато мудак знатный

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  5. tjk4 01.05.2017 22:02 # tjk4
    Жисуз крайст песдюк

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