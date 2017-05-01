Жезус: "Агуэро больше не основной нападающий "Сити"

Дерзкий новичок "Манчестер Сити" Габриэль Жезус заявил, что его конкурент Серхио Агуэро больше не считается основным нападающим команды.

После возвращения Жезуса в строй главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола решился на эксперимент, выпустив бразильца в одной связке с Агуэро на гостевой матч против "Мидлбсро". Это событие бразилец отметил голом, позволившим избежать сенсационного поражения (2:2).



Жезус уже предупредил аргентинца, что теперь в "Сити" нет основного нападающего, а попасть в состав сможет тот, кто лучше выступает в данный момент времени.



"У нас нет основного нападающего и резервиста. Кто находится в лучшей форме, тот и выходит играть. Это решение тренера, поэтому мы должны на равных конкурировать за место в составе", - цитирует Жезуса Goal.