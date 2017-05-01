Чех испытывает "злость" после поражения от "Тоттенхэма"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех признался, что испытывает злость после поражения 2:0 в дерби Северного Лондона против "Тоттенхэма".

Убедительно переиграв "канониров" на "Уайт Харт Лэйн", "шпоры" стали недосягаемыми для своих географических соседей — теперь между двумя командами целая пропасть в 17 очков.



Кроме того, этот результат стал большим ударом по шансам "Арсенала" попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон, и это очень расстраивает и даже злит Чеха.



"Я чувствую злость и огорчение, потому что это совсем не тот матч, который мы хотели проиграть. Это поражение нас очень расстраивает".



"Нам больно, ведь это был матч огромной важности для обеих команд. Им нужна была победа, чтобы сохранить шансы на титул. Нам нужна была победа, чтобы сохранить шансы на завоевание путевки в Лигу Чемпионов".



"Конечно, мы очень расстроены, потому что это дерби Северного Лондона, это многое значит для фанатов, для клуба, для нас. Мы нуждались в трех очках, но в конце не получили ни одного", — сообщил Чех официальному веб-сайту "Арсенала".