Кайл Уолкер хочет покинуть "Тоттенхэм"

Кайл Уолкер Правый защитник "Тоттенхэма" Кайл Уолкер угодил в опалу к своему тренеру Маурисио Почеттино, выразив желание покинуть клуб.

Уолкер по праву может считаться одним из ключевых игроков команды Почеттино, однако его зарплата чуть менее 70 тысяч фунтов в неделю никак не соотносится с жалованием других лидеров "шпор", не говоря уже о звездах из конкурирующих клубов.

Перебравшись в "Манчестер Сити" или "Манчестер Юнайтед", которые проявляют огромный интерес к 26-летнему игроку сборной Англии, Кайл легко мог бы удвоить свою зарплату, как минимум. Это и стало причиной ссоры Уолкера с Почеттино накануне дерби Северного Лондона против "Арсенала".

Как известно, Кайл остался вне стартового состава "Тоттенхэма" на воскресный матч. Почеттино предпочел выпустить на правый фланг Кирана Триппьера, у которого теперь может появиться возможность застолбить за собой место в основе.

Однако Уолкеру будет не так просто вырваться из "Тотттенхэма", ведь у него остается еще четыре года по действующему контракту. Как сообщает The Independent, "шпоры" собираются попросить за своего защитника, интерес к которому также приписывают "Барселоне", от 35 до 50 млн. фунтов.


Метки Тоттенхэм, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 01.05.2017 20:23 # hammersmith
    подговорили его шобэ содрать филок с сити, ясен хуй

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  2. reeker 01.05.2017 20:08 # reeker
    В Челси его бля.

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  3. largo-winch 01.05.2017 20:07 # largo-winch
    Вряд ли он перейдет в клуб, выступающий в Лиге Европы...

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  4. gerrard08 01.05.2017 20:03 # gerrard08
    Имхо для барсы шикарен, менять же шпор на сити, думаю, туповато было бы.

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  5. suarezov 01.05.2017 20:03 # suarezov
    в Сити уйдет

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  6. electric 01.05.2017 20:02 # electric
    в принципе можно на лавку взять или на девом пускай побегает пока не купим топаря.

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