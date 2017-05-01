Кайл Уолкер хочет покинуть "Тоттенхэм"

Правый защитник "Тоттенхэма" Кайл Уолкер угодил в опалу к своему тренеру Маурисио Почеттино, выразив желание покинуть клуб.

Уолкер по праву может считаться одним из ключевых игроков команды Почеттино, однако его зарплата чуть менее 70 тысяч фунтов в неделю никак не соотносится с жалованием других лидеров "шпор", не говоря уже о звездах из конкурирующих клубов.



Перебравшись в "Манчестер Сити" или "Манчестер Юнайтед", которые проявляют огромный интерес к 26-летнему игроку сборной Англии, Кайл легко мог бы удвоить свою зарплату, как минимум. Это и стало причиной ссоры Уолкера с Почеттино накануне дерби Северного Лондона против "Арсенала".



Как известно, Кайл остался вне стартового состава "Тоттенхэма" на воскресный матч. Почеттино предпочел выпустить на правый фланг Кирана Триппьера, у которого теперь может появиться возможность застолбить за собой место в основе.



Однако Уолкеру будет не так просто вырваться из "Тотттенхэма", ведь у него остается еще четыре года по действующему контракту. Как сообщает The Independent, "шпоры" собираются попросить за своего защитника, интерес к которому также приписывают "Барселоне", от 35 до 50 млн. фунтов.