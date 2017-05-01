Майкл Эменало провел переговоры с Лукаку
Технический директор "Челси" Майкл Эменало провел переговоры с нападающим "Эвертона" Ромелу Лукаку.
Как известно, Лукаку не скрывает своего желания покинуть "Эвертон" ради клуба, выступающего в Лиге Чемпионов. И главным претендентом на лучшего бомбардира Премьер-Лиги этого сезона называется как раз "Челси", где Ромелу уже пытался проявить себя на ранней стадии карьеры.
Как сообщает The Telegraph, после воскресного матча Премьер-Лиги на "Гудисон Парк" между "ирисками" и "синими" Лукаку был замечен общающимся с Эменало в подтрибунном тоннеле. И хотя тема их разговора неизвестна, это лишь подогревает слухи о возвращении бельгийца на "Стэмфорд Бридж".
Отметим, что в 2011 году именно Эменало осуществил трансфер Лукаку из "Андерлехта" в "Челси" в рамках своей долгосрочной стратегии по привлечению молодых талантов со всей Европы на "Стэмфорд Бридж".
Установленный "ирисками" ценник в 100 миллионов фунтов за свою звезду может стать помехой к возвращению Лукаку в "Челси", однако "синим" будет проще заключить сделку, если они в явном виде заручатся согласием Ромелу.
01.05.2017 19:00
Просмотров: 1721
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Для пенсов сойдёт
(ответить)
для чевсей сойдет. топ клубу же нужен ктото более скиловый. у меня всё.
(ответить)
лукаку не уровень челси, как впрочем и эменалов, к тому же игру читает плохо, двигается мало и тяжело, прямолинеен, заносчив с парнерами, с нездоровым, завышенным самомнением, абсолютно нереальным ценником, корчит из себя стрельцова, а до стрельцова ему даже близко не вырасти даже через сто лет, так что он челси не нужен однозначно
(ответить)
хотят обосраться как мю )))))))))))))))))))))))))) с покпой
нигер на 1 сезон на которого играет весь еве
в щелсей 2 пес будет
в очередной раз подверждает что щелсей клуб дырявых шлюх
выкинули , а теперь обратно )))))
Лигенда щелсей
нигер будет тенью в след сезоне
(ответить)
Зачем Челсей этот 30летний ?
(ответить)
Еще сезон не закончился, а оно в тихую игроков конкурентов переманивает.
Какой же гнилой и мразотный этот chelsea, одно отвращение вызывают.
(ответить)
Забудьте про ценник) этот ниггер не уровень топ клуба
(ответить)
Лямов 60 и Батшуайи в аренду, не более.
(ответить)
продали за 20ку, возвращают за 100ку
лох не мамонт, лох не вымрет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий