Майкл Эменало провел переговоры с Лукаку

Технический директор "Челси" Майкл Эменало провел переговоры с нападающим "Эвертона" Ромелу Лукаку.

Как известно, Лукаку не скрывает своего желания покинуть "Эвертон" ради клуба, выступающего в Лиге Чемпионов. И главным претендентом на лучшего бомбардира Премьер-Лиги этого сезона называется как раз "Челси", где Ромелу уже пытался проявить себя на ранней стадии карьеры.



Как сообщает The Telegraph, после воскресного матча Премьер-Лиги на "Гудисон Парк" между "ирисками" и "синими" Лукаку был замечен общающимся с Эменало в подтрибунном тоннеле. И хотя тема их разговора неизвестна, это лишь подогревает слухи о возвращении бельгийца на "Стэмфорд Бридж".



Отметим, что в 2011 году именно Эменало осуществил трансфер Лукаку из "Андерлехта" в "Челси" в рамках своей долгосрочной стратегии по привлечению молодых талантов со всей Европы на "Стэмфорд Бридж".



Установленный "ирисками" ценник в 100 миллионов фунтов за свою звезду может стать помехой к возвращению Лукаку в "Челси", однако "синим" будет проще заключить сделку, если они в явном виде заручатся согласием Ромелу.



