Майкл Эменало провел переговоры с Лукаку

Ромелу Лукаку Технический директор "Челси" Майкл Эменало провел переговоры с нападающим "Эвертона" Ромелу Лукаку.

Как известно, Лукаку не скрывает своего желания покинуть "Эвертон" ради клуба, выступающего в Лиге Чемпионов. И главным претендентом на лучшего бомбардира Премьер-Лиги этого сезона называется как раз "Челси", где Ромелу уже пытался проявить себя на ранней стадии карьеры.

Как сообщает The Telegraph, после воскресного матча Премьер-Лиги на "Гудисон Парк" между "ирисками" и "синими" Лукаку был замечен общающимся с Эменало в подтрибунном тоннеле. И хотя тема их разговора неизвестна, это лишь подогревает слухи о возвращении бельгийца на "Стэмфорд Бридж".

Отметим, что в 2011 году именно Эменало осуществил трансфер Лукаку из "Андерлехта" в "Челси" в рамках своей долгосрочной стратегии по привлечению молодых талантов со всей Европы на "Стэмфорд Бридж".

Установленный "ирисками" ценник в 100 миллионов фунтов за свою звезду может стать помехой к возвращению Лукаку в "Челси", однако "синим" будет проще заключить сделку, если они в явном виде заручатся согласием Ромелу.


Метки Лукаку, Челси, Эвертон, Эменало

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2017 19:00

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  1. raimbek1 01.05.2017 20:13 # raimbek1
    Для пенсов сойдёт

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  2. electric 01.05.2017 20:09 # electric
    для чевсей сойдет. топ клубу же нужен ктото более скиловый. у меня всё.

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  3. osivori 01.05.2017 19:49 # osivori
    лукаку не уровень челси, как впрочем и эменалов, к тому же игру читает плохо, двигается мало и тяжело, прямолинеен, заносчив с парнерами, с нездоровым, завышенным самомнением, абсолютно нереальным ценником, корчит из себя стрельцова, а до стрельцова ему даже близко не вырасти даже через сто лет, так что он челси не нужен однозначно

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  4. blackdreamer 01.05.2017 19:25 # blackdreamer
    хотят обосраться как мю )))))))))))))))))))))))))) с покпой
    нигер на 1 сезон на которого играет весь еве
    в щелсей 2 пес будет
    в очередной раз подверждает что щелсей клуб дырявых шлюх
    выкинули , а теперь обратно )))))
    Лигенда щелсей
    нигер будет тенью в след сезоне

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  5. hachidlo 01.05.2017 19:15 # hachidlo
    Зачем Челсей этот 30летний ?

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  6. jesus33 01.05.2017 19:12 # jesus33
    Еще сезон не закончился, а оно в тихую игроков конкурентов переманивает.
    Какой же гнилой и мразотный этот chelsea, одно отвращение вызывают.

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  7. largo-winch 01.05.2017 19:11 # largo-winch
    Забудьте про ценник) этот ниггер не уровень топ клуба

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  8. shirokov15 01.05.2017 19:05 # shirokov15
    Лямов 60 и Батшуайи в аренду, не более.

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  9. imfake 01.05.2017 19:02 # imfake
    продали за 20ку, возвращают за 100ку
    лох не мамонт, лох не вымрет

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